Golpe a la narcopolítica de Sinaloa: UIF congela cuentas de Rocha Moya y Enrique Inzunza

En una medida drástica, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó congelar las cuentas bancarias del gobernador Rubén Rocha Moya, del senador Enrique Inzunza Cázarez y de los demás acusados por el gobierno de EU por nexos con el narcotráfico. Esta parálisis financiera, revelada por El Universal y Reforma, alcanza a más personas de la estructura política y policial del estado, todas bajo la lupa de la justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La alerta ya llegó a los escritorios de todos los bancos del país a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desde el pasado 6 de mayo. A partir de esta notificación oficial, las instituciones financieras tienen un plazo de 10 días hábiles para bloquear cualquier tarjeta, cuenta o movimiento de dinero de los implicados, quienes enfrentan acusaciones formales en una Corte de Nueva York.

🚨#ÚltimaHora | Reportan que la UIF congeló las cuentas de Rubén Rocha Moya



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría ordenado el bloqueo total de las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sus hijos, y el senador Enrique Inzunza, así… pic.twitter.com/KaGzcq5meN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 15, 2026

El organigrama de los bloqueos: Del gobernador a los mandos policiales

El golpe financiero va directo contra la red acusada de construir un escudo de protección para la facción de "Los Chapitos", según las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos:



Rubén Rocha Moya (Gobernador de Sinaloa): Acusado de pactar apoyo electoral a cambio de impunidad y colocar a gente del cártel en puestos estratégicos.

Acusado de pactar apoyo electoral a cambio de impunidad y colocar a gente del cártel en puestos estratégicos. La Familia Rocha: Sus hijos Rubén, Ricardo, Eneyda y José de Jesús Rocha Ruiz también fueron incluidos en la lista negra y se quedaron sin acceso al sistema bancario.

Sus hijos también fueron incluidos en la lista negra y se quedaron sin acceso al sistema bancario. Enrique Inzunza Cázarez: Senador de Morena por Sinaloa y uno de los brazos políticos más cercanos al gobernador.

Senador de Morena por Sinaloa y uno de los brazos políticos más cercanos al gobernador. Enrique Díaz Vega (Exsecretario de Administración y Finanzas): Señalado como el enlace logístico entre el gobierno y el grupo criminal, además de filtrar información sobre rivales políticos.

De Badiraguato al Senado: Las denuncias por acoso y narco que acechan a Enrique Inzunza

Detención de Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, en Estados Unidos

En el marco de la congelación de cuentas de los acusados por narcotráfico, se dio a conocer que Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue detenido durante la mañana de este viernes por autoridades de Estados Unidos, esto después de que se diera a conocer que forma parte de los listos de políticos y exfuncionarios de Sinaloa.