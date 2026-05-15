EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 15 de mayo

La actividad en las carreteras de México no se detiene, ya sea por vacacionistas y los conductores de unidades que mueven mercancía; es importante saber qué pasa en las autopistas, ya sean cierres por manifestantes o accidentes, hoy 15 de mayo de 2026.

En Azteca Noticias te compartimos las actualizaciones de las carreteras, para que llegues bien y a tiempo a tu destino.