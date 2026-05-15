EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 15 de mayo
¡No llegues tarde a tu destino! Consulta si hay cierres, ya sea por accidentes o manifestaciones, en las carreteras de México.
La actividad en las carreteras de México no se detiene, ya sea por vacacionistas y los conductores de unidades que mueven mercancía; es importante saber qué pasa en las autopistas, ya sean cierres por manifestantes o accidentes, hoy 15 de mayo de 2026.
En Azteca Noticias te compartimos las actualizaciones de las carreteras, para que llegues bien y a tiempo a tu destino.
Últimas noticias de los bloqueos en carreteras de México hoy
Precaución al circular por la autopista Chamapa - Lechería
Hay carga vehicular en la autopista Chamapa - Lechería, a la altura del kilómetro 19, con dirección a Lechería, debido a la reducción de carriles para atender un accidente.
Cierran el paso en la carretera León - Salamanca
En Guanajuato, una pipa tuvo un accidente y esto provocó el cierre en la carretera León-Salamanca, a la altura del kilómetro 046+800. Al momento, los equipos de emergencia trabajan para retirar la pesada unidad.
En #Guanajuato continúa cierre de circulación total por #Maniobras de arrastre y salvamento, cerca del km 046+800, de la carretera León-Salamanca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/mPyrUudZbS— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 15, 2026
Se registra accidente en La Tinaja - Cosoleacaque
En Veracruz, las autoridades hicieron un cierre parcial en la carretera Ent. La Tinaja - Cosoleacaque, con dirección a La Tinaja, debido a un fuerte accidente, en el que estuvo involucrado un camión cargado de mercancía.