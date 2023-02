Caos por bloqueos en Cuernavaca, Morelos por falta de agua potable

Por segundo día consecutivo se registraron bloqueos en Cuernavaca, Morelos que desquiciaron las vialidades.

Todo a consecuencia de la falta de agua potable, misma que deriva por los cortes de energía eléctrica en 5 pozos del Sistema de Alcantarillado y Agua Potable (SAPAC) de Cuernavaca.

“Esto ya se convirtió en un problema sanitario, no es solamente no puedo abrir la llave, el problema del agua va mucho más allá", señaló Gabriela Cruz, habitante de Cuernavaca.

A primera hora del día en la Paloma de la Paz, vecinos de Tlaltepexco bloquearon la entrada y salida de la autopista México-Cuernavaca.

Minutos más tarde, también cerraron la carretera federal México-Cuernavaca.

Los habitantes de la Torre Latinoamericana bloquearon avenida Morelos Centro en el cruce con Santos Degollado. Otro más se registró sobre Álvaro Obregón a la altura del Puente 2000; cada uno de ellos comparte la misma exigencia: agua potable en sus casas.

“Tenemos cinco meses sin agua, cinco meses escuchando pretextos, largas y excusas, un día nos dicen una explicación y otro día nos dan otra, un día es una válvula, otro día es la ruptura de una cisterna, otro día es que la Comisión Federal de electricidad no no les da luz, luego nos dijeron que porque no hay agua en nuestro pozo”, señaló José Antonio Gumbler, administrador de la Torre Latinoamericana.

Comerciantes, automovilistas, transportistas y autobuses con turistas, todos se vieron afectados tras los cierres a la circulación.

Por qué no hay agua en Cuernavaca

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que los cortes de energía eléctrica no se deben al adeudo histórico por 298 millones de pesos, sino a la deuda por el pago del mes de diciembre de 2022 y enero de 2023, misma que en su momento negociaron con las autoridades capitalinas y estas incumplieron.

Tras lo anterior, anunciaron que no restablecerán la energía eléctrica hasta que SAPAC pague 11.24 millones de pesos que adeuda al corte de enero, cantidad que no contempla 5.9 millones de pesos correspondientes al mes de febrero del año en curso.

Por su parte, El ayuntamiento de Cuernavaca asegura haber tomado medidas en el asunto.

“Vamos a dar dos meses de plazo a SAPAC para que implemente todos los mecanismos de ahorro de energía, de reducción de personal y de sustitución de bombas para lograr que el consumo de energía eléctrica vaya disminuyendo. Acabamos de firmar una solicitud para solicitar al presidente de la República, la cancelación de la deuda histórica”, explicó José Luis Urióstegui, presidente municipal deCuernavaca.