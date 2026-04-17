Bloqueos y cierres carreteros hoy 17 de abril: Minuto a minuto y vías alternas para el fin de semana

Llegó el viernes y el éxodo en las principales vías que conectan al país comienza a notarse desde muy temprano. Este viernes 17 de abril, te mantenemos informado en tiempo real sobre las condiciones de las carreteras y autopistas de México para que inicies tu viaje de forma segura y no te tomen por sorpresa los embotellamientos o cierres viales.

En este Live Blog de Azteca Noticias concentramos la información más urgente y directa de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras sobre bloqueos, accidentes, reducción de carriles y carga vehicular en las plazas de cobro más concurridas.