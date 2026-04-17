Bloqueos y cierres carreteros hoy 17 de abril: Minuto a minuto y vías alternas para el fin de semana
¡Que el tráfico no arruine tu fin de semana! Sigue nuestro minuto a minuto con los reportes oficiales de CAPUFE y Guardia Nacional para evitar quedarte atorado en las salidas de la ciudad.
Llegó el viernes y el éxodo en las principales vías que conectan al país comienza a notarse desde muy temprano. Este viernes 17 de abril, te mantenemos informado en tiempo real sobre las condiciones de las carreteras y autopistas de México para que inicies tu viaje de forma segura y no te tomen por sorpresa los embotellamientos o cierres viales.
En este Live Blog de Azteca Noticias concentramos la información más urgente y directa de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras sobre bloqueos, accidentes, reducción de carriles y carga vehicular en las plazas de cobro más concurridas.
Bloqueos y cierres carreteros hoy 17 de abril: Minuto a minuto y vías alternas para el fin de semana
Cierre parcial en carretera Libramiento Sur Guadalajara
Toma precauciones en Jalisco, se registra un cierre parcial de circulación tras un vehículo incendiado cerca del km 016+200, de la carretera Libramiento Sur Guadalajara.
Cierre de circulación en autopista Cuernavaca-Acapulco
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 200, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (incendio de automóvil).
Autopista Las Choapas-Ocozocoautla
Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, km 129. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada)
Autopista Querétaro-Irapuato
Autopista Querétaro - Irapuato, km 26, dirección Irapuato. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
Cierre en Nuevo León
¡Toma precauciones! Se registra cierre parcial de circulación tras accidente vial cerca del km 100+500, de la carretera Monterrey-Reynosa. Atienda indicación vial.