¿Qué le ocurre al precio del dólar hoy? Así cierra el tipo de cambio en México y otros mercados este miércoles

El precio del dólar estadounidense registró hoy un leve aumento para el final de la jornada de este martes. Así cierra el tipo de cambio en México este 3 de junio 2026.

La BMV, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México en junio 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de este 3 de junio 2026, en $16.00 pesos la compra y en $18.04 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

El dólar canadiense se ubica en $10.65 pesos la compra y en $13.49 pesos la venta.

Mientras que el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.65 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cómo cierra la BMV este 3 de junio 2026?

La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada de este miércoles con pérdidas, reflejando un ambiente de cautela entre los inversionistas. El principal indicador bursátil del país, el S&P/BMV IPC, retrocedió cerca de 0.9 por ciento y perdió más de 600 puntos durante la sesión, arrastrado por bajas en diversos sectores del mercado.

La caída no fue aislada. Otros indicadores que miden el desempeño de empresas grandes, medianas y fondos inmobiliarios también terminaron en terreno negativo, mostrando una jornada de ventas y toma de utilidades por parte de los participantes del mercado.

Aunque los movimientos diarios forman parte de la dinámica normal de las bolsas, el cierre de este miércoles refleja que los inversionistas prefirieron actuar con prudencia mientras continúan atentos a factores económicos internacionales, decisiones de política monetaria y perspectivas de crecimiento para los próximos meses.

Pese al retroceso, el mercado mexicano se mantiene dentro de niveles históricamente elevados, por lo que especialistas seguirán observando si las próximas sesiones muestran una recuperación o una prolongación del ajuste registrado este día.

Cierre de Wall Street hoy 3 de junio 2026

Wall Street frenó este miércoles la racha de máximos históricos que había mantenido durante las últimas sesiones. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron con pérdidas luego de que los inversionistas comenzaran a mostrar preocupación por el aumento de las tensiones en Oriente Medio y sus posibles efectos sobre la economía global.

La atención del mercado se concentró en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, donde continúan los mensajes contradictorios sobre las negociaciones para alcanzar la paz. Mientras Washington sostiene que el diálogo sigue abierto, Teherán asegura que las conversaciones permanecen estancadas, un escenario que incrementó la incertidumbre entre los participantes del mercado.

La principal reacción se observó en el petróleo. Ante el riesgo de que el conflicto afecte el suministro energético internacional, el precio del crudo registró un nuevo repunte y se acercó a los 100 dólares por barril; este movimiento encendió las alertas porque un petróleo más caro suele traducirse en mayores costos para empresas, transporte y consumidores.

Por ello, los inversionistas comenzaron a preocuparse por un posible repunte de la inflación en Estados Unidos, factor que terminó pesando más que el entusiasmo reciente por las acciones tecnológicas.

El resultado fue una jornada de ajustes en Wall Street, donde los operadores optaron por reducir riesgos mientras siguen atentos a la evolución del conflicto y sus posibles consecuencias económicas.

Cierre del Bitcoin HOY 3 de junio 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de este miércoles 3 de junio 2026, en 65 mil 096 dólares por unidad, registrando una baja importante de 2.34% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró una baja importante por tercer día consecutivo para la primera semana del mes de junio 2026.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 128 mil 963 pesos por unidad.

Precio del petróleo sube para este miércoles

El precio del petróleo subió este miércoles 3 de junio 2026, a medida que se desvanecían las esperanzas de un rápido fin al conflicto de Oriente Medio y se recrudecían las hostilidades.

