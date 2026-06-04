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Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 4 de junio?

¿Qué pasa con las carreteras y autopistas de México? Consulta los bloqueos y accidentes en las vías federales este 4 de junio de 2026 y las vías alternas.

Bloqueos en carreteras
¿Qué pasa con los bloqueos en carreteras de México?|X gn_carreteras

Escrito por: César Contreras, Oscar Morales

Si tienes planeado viajar por carretera, consulta antes el estado de las principales vialidades del país. Este jueves 4 de junio de 2026, Azteca Noticias te comparte la información más reciente sobre bloqueos, accidentes, cierres y afectaciones viales registradas en distintas carreteras y autopistas de México para que tomes precauciones y evites contratiempos en tu trayecto.

Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 4 de junio?

Cierre en carretera de Puebla

En el kilómetro 186 +500 de la carretera Tulancingo-Tihuatlán hay un cierre en ambos sentidos por accidente vial.

Reducción de carriles en autopista Cuernavaca-Acapulco

En el kilómetro 107 de la Autopista Cuernavaca-Acapulco, en dirección a la capital morelense, hay reducción de carriles por desbordamiento de un canal.

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