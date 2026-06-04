Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 4 de junio?

Si tienes planeado viajar por carretera, consulta antes el estado de las principales vialidades del país. Este jueves 4 de junio de 2026, Azteca Noticias te comparte la información más reciente sobre bloqueos, accidentes, cierres y afectaciones viales registradas en distintas carreteras y autopistas de México para que tomes precauciones y evites contratiempos en tu trayecto.