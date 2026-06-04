Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 4 de junio?
¿Qué pasa con las carreteras y autopistas de México? Consulta los bloqueos y accidentes en las vías federales este 4 de junio de 2026 y las vías alternas.
Si tienes planeado viajar por carretera, consulta antes el estado de las principales vialidades del país. Este jueves 4 de junio de 2026, Azteca Noticias te comparte la información más reciente sobre bloqueos, accidentes, cierres y afectaciones viales registradas en distintas carreteras y autopistas de México para que tomes precauciones y evites contratiempos en tu trayecto.
Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este 4 de junio?
Cierre en carretera de Puebla
En el kilómetro 186 +500 de la carretera Tulancingo-Tihuatlán hay un cierre en ambos sentidos por accidente vial.
#TomePrecauciones en #Puebla se registra cierre de circulación en ambos sentidos por maniobras tras #AccidenteVial cerca del km 186+500, de la carretera Tulancingo-Tihuatlán, a inmediaciones de la Loc. el Piñal. Atienda indicación vial.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 4, 2026
Reducción de carriles en autopista Cuernavaca-Acapulco
En el kilómetro 107 de la Autopista Cuernavaca-Acapulco, en dirección a la capital morelense, hay reducción de carriles por desbordamiento de un canal.
⚠️ AVISO IMPORTANTE ⚠️— CAPUFE (@CAPUFE) June 4, 2026
Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 107, dirección Cuernavaca. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (desbordamiento de canal). En la zona se registra #lluvia. Maneja con precaución.