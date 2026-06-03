Por estas razones el plan de congelar la canasta básica en 910 pesos es insuficiente para la economía del hogar

En medio de la presión sobre los bolsillos de los mexicanos, por una inflación que no da tregua en los alimentos, el gobierno federal relanzó por octava ocasión el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), una estrategia que presuntamente busca contener el alza en la canasta básica mediante acuerdos con productores y supermercados.

¿Por qué sube la canasta básica en México pese al PACIC?

El programa busca mantener una despensa de 24 productos al precio de 910 pesos, incluso si se contempla sumar más artículos. El objetivo de PACIC es estabilizar los precios y proteger el poder adquisitivo de las familias, sin embargo, en la práctica, el impacto sigue siendo motivo de debate en la economía de México.

Mientras los indicadores macroeconómicos presumen estabilidad, la realidad del día a día cuenta otra historia. La inflación alimentaria se mantiene por encima de la general, los ingresos resultan insuficientes y se ha vuelto cada vez más limitado.

Hoy muchas familias compran menos, buscan productos que se ajusten a su presupuesto y optan por adquirir productos a granel o por pieza, además de que priorizan el precio por encima de cualquier otro criterio.

La realidad es que una familia puede destinar alrededor de 10 mil 400 pesos mensuales a alimentos, mientras que el salario mínimo ronda los 9 mil 600 pesos, sin considerar gastos básicos como transporte, salud o educación. En este contexto, el alcance del PACIC luce limitado frente a la presión real sobre el bolsillo.

Por su parte, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, asegura que el programa no ha logrado incidir de forma afectiva en el mercado ni contener la escasez.

De acuerdo con ANPEC, los precios de productos esenciales como tomate, carne, aceites o café siguen marcando el ritmo del consumo diario.

¿Cómo afecta la inflación a la canasta básica?

El impacto también se refleja en el tejido económico local. En el último semestre, cerca de 50 mil pequeños comercios han cerrado, en un entorno donde tanto negocios como consumidores enfrentan crecientes dificultades:



Menos poder de compra.

Menor consumo.

Mayor presión sobre los ingresos.

Aunque el gobierno destaca avances en inversión, empleo y control de la inflación general, especialistas advierten que gran parte de esos logros no se traduce directamente en bienestar inmediato para los hogares. La informalidad laboral, los bajos ingresos y el alto costo de vida siguen siendo factores determinantes.

