Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 3 de junio

Si tienes planeado viajar por carretera, toma precauciones y consulta las condiciones de las principales vías del país. Este miércoles 3 de junio de 2026, Azteca Noticias te comparte la información más reciente sobre bloqueos, accidentes, cierres y afectaciones viales registradas en carreteras y autopistas de México, para que puedas planear tu ruta y evitar contratiempos durante tu trayecto.

