Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 3 de junio
¿Cuáles son los bloqueos en carreteras este miércoles? Consulta con nosotros las alternativas viales en las autopistas y otras vías federales de nuestro país.
Si tienes planeado viajar por carretera, toma precauciones y consulta las condiciones de las principales vías del país. Este miércoles 3 de junio de 2026, Azteca Noticias te comparte la información más reciente sobre bloqueos, accidentes, cierres y afectaciones viales registradas en carreteras y autopistas de México, para que puedas planear tu ruta y evitar contratiempos durante tu trayecto.
Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 3 de junio
Cierre en carretera de Tamaulipas
Hay un cierre parcial en la carretera Ent-.Tula-Ciudad Victoria en Tamaulipas por accidente vial cereca del kilómetro 102+000.
#TomePrecauciones en #Tamaulipas se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial de limpieza sobre la vía cerca del km 102+000, de la carretera Ent. Tula - Ciudad Victoria. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/Ul1gkQ8fOz— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 3, 2026