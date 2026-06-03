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Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 3 de junio

¿Cuáles son los bloqueos en carreteras este miércoles? Consulta con nosotros las alternativas viales en las autopistas y otras vías federales de nuestro país.

Carreteras de México.
¿Qué pasa en los bloqueos en carreteras?|X GN_Carreteras.

Escrito por: César Contreras, Oscar Mendoza Álvarez

Si tienes planeado viajar por carretera, toma precauciones y consulta las condiciones de las principales vías del país. Este miércoles 3 de junio de 2026, Azteca Noticias te comparte la información más reciente sobre bloqueos, accidentes, cierres y afectaciones viales registradas en carreteras y autopistas de México, para que puedas planear tu ruta y evitar contratiempos durante tu trayecto.

Últimas noticias EN VIVO de los bloqueos que afectan carreteras en México hoy 3 de junio

Cierre en carretera de Tamaulipas

Hay un cierre parcial en la carretera Ent-.Tula-Ciudad Victoria en Tamaulipas por accidente vial cereca del kilómetro 102+000.

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