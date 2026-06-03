Comercio, turismo y servicios : Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejará una derrama de 65 mil millones de pesos en México

El sector comercio ya anticipa un importante impulso económico. La Concanaco estima que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ generará una derrama de más de 60 mil millones de pesos en México, beneficiando a hoteles, restaurantes, transporte y miles de negocios.

Impacto económico que dejará la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este evento deportivo representa una oportunidad económica histórica para México, con una derrama estimada de 65 mil millones de pesos.

Sin embargo, la Condeferación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (concanaco) alertó que la piratería y la economía ilegal continúan siendo uno de los principales retos para que los beneficios de la derrama lleguen plenamente a los negocios formales de México.

De acuerdo con la Concanaco, el costo económico anual de la piratería asciende cerca de 63 mil millones de pesos, una cifra que prácticamente equivale a la derrama proyectada por la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

📣 Comunicado | CONCANACO SERVYTUR advierte que la piratería cuesta casi lo mismo que la derrama proyectada por el Mundial 2026



La Confederación estima una derrama de 65 mil millones de pesos por el torneo, mientras que la piratería representa un costo económico anual cercano a… pic.twitter.com/Av3vRd9nPJ — CONCANACO SERVYTUR (@CONCANACO) June 3, 2026

Aclaró que no significa que el comercio ilegal vaya a absorber automáticamente los ingresos generados por el torneo; sí refleja la magnitud de una actividad que compite con empresas familiares, comercios establecidos, marcas, empleos y consumidores.

“El Mundial 2026 es una oportunidad histórica, pero no se va a aprovechar sola. Si queremos que la derrama llegue a los comercios de barrio, restaurantes, hoteles, mercados, prestadores de servicios y empresas familiares, tenemos que proteger al consumidor, ordenar el mercado y cerrar espacios a la piratería y a las estafas”, señaló el Dr. Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR México.

🚶‍♂️ 7 rutas peatonales al Estadio CDMX



El Gobierno de la #CDMX presentó las 7 rutas peatonales oficiales para acceder al Estadio Ciudad de México durante la Copa Mundial de la FIFA™ 2026.



El ingreso vehicular estará limitado, por lo que la mejor opción será llegar caminando… pic.twitter.com/CQj1JSwrdL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 3, 2026

Las estimaciones de la Concanaco indican que, de los 65 mil millones de pesos proyectados, alrededor de 5 mil millones corresponderían a la venta de boletos, mientras que aproximadamente 60 mil millones estarían relacionados con las actividades turísticas, comerciales y de servicio.

Derrama económica que dejará cada sede del Mundial 2026

La derrama de cada sede, se divide de esta manera:



Ciudad de México concentraría 34 mil 560 millones de pesos

Guadalajara dejaría una derrama de 11 mil 320 millones de pesos

Monterrey consolidaría 14 mil 118 millones de pesos

Ante la expectativa de una mayor demanda de boletos, hospedaje, viajes, camisetas, souvenirs y experiencias vinculadas con los torneos, la Concanaco alertó sobre el crecimiento potencial de fraudes digitales, reventa, mercancía falsa y ofertas engañosas.

Para enfrentar los riesgos que advierten, la Concanaco impulsa una estrategia basada en cinco ejes:

