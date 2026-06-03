¡Más de 400 millones de pesos! Marcha y plantón de la CNTE en CDMX provocan graves pérdidas económicas

En los últimos días. las marchas y protestas de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en las calles de la Ciudad de México, han provocado graves pérdidas económicas en la capital del país, superando los 400 millones de pesos.

El costo de las protestas de la CNTE en calles de la CDMX

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) reveló que las marchas, plantones y otras protestas de la CNTE provocaron una pérdida económica de 405 millones 270 mil pesos únicamente en la CDMX.

De la cantidad total, 355 millones 770 mil pesos son por el plantón instalado desde el pasado lunes 25 de mayo 2026, en las calles 5 de Mayo y 20 de Noviembre, que ha impactado a decenas de comerciantes.

Los 49 millones 700 mil pesos restantes se deben a las pérdidas generadas por la megamarcha y bloqueos realizados el pasado lunes 1 de junio 2026, los cuales se han alargado por tres días.

Canaco CDMX alerta sobre pérdidas económicas por más de 405 millones de pesos, por movilizaciones de la CNTEhttps://t.co/Xtf0ibnvbA — CanacoCDMX (@CANACOMexico) June 3, 2026

Bloqueos de la CNTE ponen de cabeza a la CDMX

Desde hace unos días, la Ciudad de México se ha enfrentado a las intensas movilizaciones por parte de los integrantes de la CNTE, provocando graves afectaciones en las vialidades principales de la capital del país, siendo Paseo de la Reforma y Circuito Interior las zonas más afectadas.

En Paseo de la Reforma, los manifestantes se distribuyeron en al menos tres puntos distintos, desde la zona de El Caballito hasta las inmediaciones de la Estela de Luz, afectando gravemente la circulación.

Horas más tarde, la CNTE trasladó parte de sus acciones a Circuito Interior, donde el tránsito quedó prácticamente paralizado debido al cierre total de la circulación en algunos tramos.

¿Qué exigen los maestros de la CNTE?

A través de redes sociales, la Coordinación Nacional de Trabajadores (CNTE) especificó que las y los maestros realizarán la movilización de este 15 de mayo 2026 para exigirle al gobierno lo siguiente:



Abrogación de la Reforma Educativa

Un sistema de seguridad solidario sin UMAS, ni AFORES

Jubilación por años de servicio

Cálculo de las pensiones en salarios

Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007

Cien por ciento de aumento salarial al sueldo base

"¡Unidos y organizados, venceremos!". Los agremiados piden ser escuchados por el Gobierno Federal, ya que aseguran que no hay respuestas claras por parte de las autoridades.