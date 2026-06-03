¿Compraste una moneda conmemorativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™? Así puedes verificar si son falsas

¡Atención coleccionistas! Recientemente se dieron a conocer las monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ y la demanda no se hizo esperar con decenas de aficionados al futbol, coleccionistas y más esperando tenerlas en su bolsillo, pero, ¿sabes cómo identificar una real y una falsa?

A pesar de que las monedas fueron hechas a detalle para evitar cualquier tipo de fraude, uno de los riesgos de estos metales es la apariciones de falsificaciones o bien, la venta irregular, por eso te damos un manuel para evitar caer en estafas.

¿Qué elementos de seguridad tienen las monedas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ ?

Aquí comienzan los pasos para evitar caer en una estafa, las monedas emitidas por el Banco de México incorporan diversos elementos diseñados para dificultar su falsificación.

En el caso de las monedas bimetálicas de 20 pesos, una de sus características más visibles es su forma dodecagonal, es decir, con 12 lados. Además, muestran el Escudo Nacional en el anverso junto con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.

Entre los elementos de seguridad más importantes destaca el microtexto “México Triple Sede Mundialista”, un detalle que puede apreciarse con mayor facilidad utilizando una lupa o bajo una buena fuente de luz, así que guarda ese dato para cuando obtengas alguna; además de que incluyen una imagen latente con la silueta del territorio nacional y acabados especiales desarrollados por la Casa de Moneda de México.

¿Cómo saber si una moneda de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ podría ser falsa?

Si después de leer esto, te diriges a un lugar de venta oficial o simplemente acabas de adquirir una, los expertos recomiendan revisar varios aspectos físicos que suelen revelar imitaciones de baja calidad.

Algunas señales de alerta son:



Grabados poco definidos o borrosos.

Relieves con escasa profundidad.

Errores ortográficos en inscripciones o leyendas.

Diferencias evidentes en tamaño o grosor.

Cambios extraños de color en los metales.

Bordes irregulares o mal terminados.

Si una moneda presenta alguno de estos detalles, conviene verificar su autenticidad antes de realizar cualquier pago.

Las monedas de $20 conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estarán disponibles en sucursales bancarias desde el 18 de mayo de 2026.⚽💰

🔹Clientes: sin límite de pzas

🔹 No clientes: hasta 150 pzas en sucursales con servicio de canje



Consulta: https://t.co/d3Gw4BQ9dg pic.twitter.com/prcgYQws8p — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

¿Cómo son la monedas conmemorativas Copa Mundial de la FIFA 2026 ™?

La tan esperada venta que nació en los días pasados tiene un por qué, y es que la colección está integrada por 12 monedas inspiradas en las tres ciudades mexicanas que serán sede del torneo, estas son:



La pieza dedicada a la Ciudad de México muestra un futbolista acompañado por el Ángel de la Independencia y el logotipo oficial del Mundial.

y el logotipo oficial del Mundial. La moneda de Guadalajara incorpora la emblemática escultura de La Minerva

Monterrey incluye elementos representativos como el Cerro de la Silla y referencias al futbol.

Todas las monedas oficiales llevan la marca “M°”, distintivo de la Casa de Moneda de México.

¿Dónde comprar las monedas del Mundial 2026 de forma segura?

Para evitar fraudes, la recomendación principal es acudir únicamente a canales autorizados.

Entre los puntos oficiales para conseguirlas se encuentran:



Casa de Moneda de México.

Museo Interactivo de Economía (MIDE).

Distribuidores numismáticos autorizados.

Bancos participantes en programas de canje.

Centros registrados en UbiCanjeMx.

¿Cuánto cuestan las monedas del Mundial 2026?

Ahora que ya viste cómo son, te contamos los precios, las monedas bimetálicas tienen un valor nominal de 20 pesos y fueron diseñadas para circular de manera habitual dentro del sistema financiero mexicano.

No obstante, debido al interés que han generado entre coleccionistas, algunas ya se ofrecen en plataformas de reventa por cantidades que van desde los 100 hasta los 600 pesos, dependiendo de su disponibilidad y demanda.