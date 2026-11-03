Bloqueos, accidentes y tráfico en carreteras este martes 3 de noviembre EN VIVO
Antes de encender el motor, revisa nuestras actualizaciones para ubicar bloqueos y accidentes carreteros este martes 3 de noviembre.
Llegó el martes 3 de noviembre y, tras el intenso operativo de retorno por el puente de Día de Muertos, la red federal busca regresar a la normalidad. Sin embargo, el reinicio de las actividades comerciales dispara nuevamente la presencia de transporte de carga pesada en las principales vías de acceso al Valle de México, donde un choque por alcance o un vehículo averiado basta para colapsar el avance.
Para que no te quedes varado a mitad de la nada, en Azteca Noticias mantenemos encendida nuestra Alerta Asfalto. Con datos directos y al momento de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te ubicamos los tramos cerrados, las vías de escape seguras y el pulso exacto del tráfico federal.
Bloqueos en carreteras hoy 3 de noviembre: Tráfico, casetas cerradas y accidentes EN VIVO
Obras en Autopista Champotón-Campeche
Aut. Champotón - Campeche, del km 188 al 189, dirección Campeche. Reducción de carriles por labores de mantenimiento. Atiende las indicaciones viales. 𝗦𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗿 𝘁𝗶𝗲𝗺𝗽𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗹𝗮𝗱𝗼 𝘆 𝗱𝗶𝘀𝗺𝗶𝗻𝘂𝗶𝗿 𝗹𝗮 𝘃𝗲𝗹𝗼𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗮𝗹 𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅𝗶𝗺𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝘇𝗼𝗻𝗮. Agradecemos su comprensión por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar, estas acciones fortalecen la seguridad vial del tramo carretero.