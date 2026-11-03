Bloqueos, accidentes y tráfico en carreteras este martes 3 de noviembre EN VIVO

Llegó el martes 3 de noviembre y, tras el intenso operativo de retorno por el puente de Día de Muertos, la red federal busca regresar a la normalidad. Sin embargo, el reinicio de las actividades comerciales dispara nuevamente la presencia de transporte de carga pesada en las principales vías de acceso al Valle de México, donde un choque por alcance o un vehículo averiado basta para colapsar el avance.

Para que no te quedes varado a mitad de la nada, en Azteca Noticias mantenemos encendida nuestra Alerta Asfalto. Con datos directos y al momento de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te ubicamos los tramos cerrados, las vías de escape seguras y el pulso exacto del tráfico federal.