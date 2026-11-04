Bloqueos, accidentes y tráfico en carreteras este miércoles 4 de noviembre EN VIVO

Llegó el miércoles 4 de noviembre, el punto de mayor actividad logística y comercial en la red federal de autopistas. Compartir el asfalto con flotillas y unidades de carga exige extrema precaución, ya que durante la mitad de semana un choque por alcance o el bloqueo de manifestantes puede inmovilizar por completo las principales arterias que conectan al país con el Valle de México.

Para que no te quedes varado a mitad de la nada, en Azteca Noticias mantenemos encendida nuestra Alerta Asfalto. Con datos directos y al momento de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te ubicamos los tramos cerrados, las vías de escape seguras y el pulso exacto del tráfico federal.