Bloqueos, accidentes y tráfico en carreteras este miércoles 4 de noviembre EN VIVO
Que un percance en la autopista no detenga tu ruta. Sigue en Azteca Noticias el reporte en vivo de CAPUFE y la Guardia Nacional para esquivar los cierres y el tráfico pesado de hoy 4 de noviembre.
Llegó el miércoles 4 de noviembre, el punto de mayor actividad logística y comercial en la red federal de autopistas. Compartir el asfalto con flotillas y unidades de carga exige extrema precaución, ya que durante la mitad de semana un choque por alcance o el bloqueo de manifestantes puede inmovilizar por completo las principales arterias que conectan al país con el Valle de México.
Para que no te quedes varado a mitad de la nada, en Azteca Noticias mantenemos encendida nuestra Alerta Asfalto. Con datos directos y al momento de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, te ubicamos los tramos cerrados, las vías de escape seguras y el pulso exacto del tráfico federal.
Bloqueos, accidentes y tráfico en carreteras este miércoles 4 de noviembre EN VIVO
Obras y labores de mantenimiento en Querétaro
En la autopista México-Querétaro, km 157, dirección Querétaro. Reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular. 𝗦𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗺𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗿 𝘁𝗶𝗲𝗺𝗽𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗹𝗮𝗱𝗼 𝘆 𝗱𝗶𝘀𝗺𝗶𝗻𝘂𝗶𝗿 𝗹𝗮 𝘃𝗲𝗹𝗼𝗰𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗮𝗹 𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅𝗶𝗺𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝘇𝗼𝗻𝗮. Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.
Toma precauciones en Veracruz
Se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 039+500 de la carretera Boca del Rio-Cordoba. Atienda indicación vial.