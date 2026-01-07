Bloqueos y protestas en Veracruz: trabajadores del Sector Salud exigen pagos de bonos retrasados

Bloqueos y protestas paralizaron varias regiones de Veracruz este inicio de año debido a la falta de pago de bonos para trabajadores del Sector Salud. Médicos, enfermeras y personal administrativo denuncian que, a pesar de que el Gobierno estatal encabezado por la morenista, Rocío Nahle García, asegura contar con los recursos, no han recibido los pagos correspondientes, generando malestar y tensión en hospitales y clínicas del estado.

La situación afecta a cientos de empleados que esperaban recibir su bono decembrino a tiempo para las fiestas y el pago de obligaciones familiares.

“Arriba de 55 trabajadores de aquí del hospital no han podido obtener el pago. Ya se acerca el bono de Reyes y los trabajadores que tienen hijos menores de 12 años también están preocupados”, detalló Pablo Torres, empleado del Hospital Regional de Xalapa.

En Poza Rica, la preocupación es similar. Marisol Soto, trabajadora del Hospital Regional, expresó: “Tenemos deudas y estamos pidiendo hasta prestado. Necesitamos nuestro bono, que nos hagan caso, que nos tomen en cuenta porque somos trabajadores ya de años, 20 años, y para que haya cambiado, pues no es así".

Según información oficial, alrededor del 12 por ciento del personal de la Secretaría de Salud de Veracruz (Sesver) aún no ha recibido los pagos, situación que ha desencadenado protestas y bloqueos en diversas vialidades.

“Ya nuestros compañeros están hartos de esta burla, pues es una falta de respeto. Nunca se había retrasado tantos días”, señaló Julio Hernández, médico del Hospital Regional.

Los retrasos evidencian, según el personal de salud , una burocracia excesiva que impide soluciones rápidas. A pesar de que la titular del Poder Ejecutivo afirmó que el dinero estaba disponible, los pagos de bonos aún no se reflejan en las cuentas de los trabajadores, generando indignación y movilizaciones constantes.

Expertos y trabajadores coinciden en que estas demoras afectan no sólo la economía familiar de quienes laboran en hospitales y clínicas, sino también la operatividad del Sector Salud, ya que el descontento influye en la atención y la moral de los empleados.

Mientras el gobierno busca regularizar los pagos, las protestas y bloqueos continúan, dejando claro que la exigencia de los bonos de fin de año es prioridad para los trabajadores, y que la falta de respuesta inmediata pone en jaque la confianza y la paciencia del Sector Salud en Veracruz.