Guerrero “sangra” por la violencia: ataques a transportistas no paran en Acapulco

En Acapulco, Guerrero, la violencia hacia el transporte público y taxistas no cesa. En otra jornada violenta, que ha paralizado a la población , se registró un ataque contra una combi con pasajeros, dejando como saldo siete personas heridas, y un chofer muerto.

El hecho sucedió el pasado lunes 16 de marzo, y causó que varias rutas suspendieran su servicio, lo que afectó el desplazamiento de cientos de personas que necesitan llegar al trabajo o a la escuela.

Incendian transporte público en Guerrero

Según los primeros reportes, individuos armados rociaron gasolina contra una unidad de transporte público, lo que provocó un incendio que arrasó con el vehículo y todos sus ocupantes.

Las autoridades de Protección Civil dieron a conocer que cinco de los heridos tenían quemaduras severas, cubriendo hasta el 80% de su cuerpo. Mientras que, dos pasajeros más, fueron llevados por la Cruz Roja para ser atendidos.

Este hecho hizo que algunas rutas suspendieran temporalmente el servicio, lo cual complicó aún más la vida cotidiana de los habitantes de Acapulco.

Pero este no fue el único ataque contra transportistas en Acapulco. En otra parte del puerto, una pareja de taxistas fue ultimada a balazos en su propia casa.

Asesinan a pareja de taxistas en Acapulco; investigan triple homicidio

Horas antes del ataque a la camioneta, otro hecho violento sacudió a la zona turística de Guerrero. Durante la madrugada del lunes, un matrimonio de taxistas fueron asesinados a tiros en su hogar.

Sujetos armados habrían irrumpido en el lugar, aprovechando que todos se encontraban durmiendo. En cuestión de minutos, abrieron fuego contra 3 personas.

Ante el brutal crimen, el gremio transportista ha expresado su indignación debido a los crímenes, y sostiene que vive bajo una amenaza constante gracias al crimen organizado.

Piden que se dé seguimiento a las investigaciones y que los responsables sean llevados ante la justicia. Además, demandan estrategias efectivas de seguridad que garanticen condiciones mínimas para operar.

