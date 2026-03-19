“Quieren tapar el sol con un dedo”: Delfines y tortugas mueren por el petróleo en playas de Veracruz y Rocío Nahle minimiza el desastre

“Hemos visto animales muertos en la playa”. Pescadores, comerciantes y ambientalistas del sur de Veracruz denunciaron un desastre ecológico en las playas del estado tras el hallazgo de dos delfines y más de cuatro tortugas muertas, sin mencionar todas las aves llenas de chapopote. Mientras Rocío Nahle minimiza el ignora el grave problema en el estado. Más información sobre el tema en ADN Noticias.

“Las garzas están volando manchadísimas de chapopote (...) Las tortugas salen a plena luz del día manchadísimas de chapopote (...) Los pescados andan bien muertos”, contó Isela Aguirre, comerciante.

Más información sobre el tema en ADN Noticias

