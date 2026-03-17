“Nos están matando el mar”: pescadores encaran a Rocío Nahle por derrame de hidrocarburo en Veracruz

La crisis ambiental en el sur de Veracruz ha escalado del mar a la confrontación directa. Pescadores y habitantes de la región denunciaron afectaciones graves por un derrame de hidrocarburo, mientras que la gobernadora Rocío Nahle es señalada por minimizar la magnitud del problema. Durante un evento público en Minatitlán, la tensión quedó en evidencia cuando un pescador encaró a la mandataria estatal.

Derrame en Veracruz: ¿Qué reclaman los pescadores afectados?

Ángel Martínez, pescador de la zona, expresó su desesperación frente a la gobernadora: “Nos han matado nuestra fuente de trabajo… yo no quiero dinero, quiero que no se contamine”.

Los trabajadores del mar aseguran que la presencia de hidrocarburo ha afectado la pesca, principal sustento de cientos de familias en municipios del sur de Veracruz. También denunciaron múltiples puntos contaminados, incluyendo el río Calzadas y la laguna Colorado, donde, según testimonios, el agua presenta tonalidades oscuras y se han detectado animales muertos.

Minimiza crisis...



La gobernadora de Veracruz, @rocionahle, aseguró que no hay derrame activo, pese a la contaminación que denuncian pescadores.



En playas ya suman más de 90 toneladas de residuos con combustible y han aparecido animales muertos, mientras aún no se identifica… pic.twitter.com/6BfvQgb3gu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 17, 2026

¿Qué dijo la gobernadora sobre el derrame?

Ante los señalamientos, Rocío Nahle sostuvo que la situación no corresponde a un derrame activo: “En el mar no hay derrame”, afirmó, explicando que se trata de una mancha de hidrocarburo que se desplazó por corrientes marinas.

Sin embargo, reconoció que existen residuos en costas de Veracruz, lo que generó inconformidad entre los afectados; cuando el pescador intentó profundizar en otros casos de contaminación, la mandataria optó por retirarse del lugar, lo que aumentó la tensión.

¿Hay evidencia de impacto en la fauna marina?

La preocupación ambiental crece tras el hallazgo de un delfín sin vida en costas de Coatzacoalcos, el segundo en menos de un mes en la zona. Aunque no se ha confirmado oficialmente que la muerte esté relacionada con el derrame, ambientalistas como Alfonso Monroy advierten que: “Podría estar vinculado a la contaminación por hidrocarburo que se extiende por cientos de kilómetros”. Además, se han reportado tortugas marinas muertas y aves afectadas con chapopote, lo que refuerza la alerta sobre el impacto en los ecosistemas.

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Una crisis ambiental que sigue sin resolverse

Pese a la entrega de apoyos económicos a pescadores, la principal exigencia sigue siendo la remediación del daño ambiental y acciones claras para evitar nuevos episodios de contaminación.

Organizaciones y habitantes señalan que la respuesta institucional ha sido insuficiente frente a una problemática que afecta tanto al medio ambiente como a la economía local; ¡Debe haber mayor transparencia, además de acción inmediata ante este tipo de desastres ambientales en México!

