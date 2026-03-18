Del descarrilamiento de trenes al incendio en refinería Dos Bocas: tragedias que indignan pero se olvidan

Es un mar de combustible disperso en la calle, el gobierno le dice aguas aceitosas, pero la forma en que se extendió el fuego nos da una perspectiva de la cantidad de combustible que salió arrastrado por el agua de la Refinería Olmeca en Dos Bocas.

Un incendio que el gobierno ha querido minimizar. La versión oficial es que el fuego se inicio justo al paso del vehículo en el que se trasladaban cuatro elementos de la empresa “Grupo Sipssa”, subcontratada por la refinería para tareas de seguridad y una joven trabajadora de Pemex que dejó un hijo huérfano.

De ese tamaño es la tragedia que pone en evidencia, las fallas en una Refineria que ha costado millones de pesos y que el gobierno minimiza, como de costumbre.

Tragedias que la 4T quiere olvidar

En México, las tragedias parecen seguir un patrón dolorosamente repetitivo: ocurren, conmocionan al país y, a medida que pasan los días, se olvidan sin respuestas claras ni justicia para las víctimas.

Bajo el gobierno de la “4T”, varios accidentes han dejado profundas cicatrices en el colectivo. Como la caída de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.

A esta lista se suman las afectaciones provocadas por los huracanes “Otis” y “John”, que devastaron a Guerrero a niveles nunca antes vistos.

Tampoco se puede olvidar la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. En todos los casos, la constante es la misma: promesas, investigaciones y, con el tiempo, silencio.

Incendio en Dos Bocas: tragedia que no se puede olvidar

El incendio que dejó cinco muertos en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, se suma a esta lista de tragedias que amenazan con quedar en el olvido.

Aunque la refinería funciona sin problemas, los responsables no han descubierto el daño todavía.

En comunidades cercanas como Villa Puerto Ceiba, pescadores denuncian afectaciones a raíz de este incendio. El río Seco, principal fuente de ingresos para muchas familias, presenta signos de contaminación.

“Estamos en una situación crítica... húmedos y todo tipo de peces están muriendo”, dice un pescador afectado. Los lugareños dicen que el aceite sobrante no sólo habría comenzado un incendio, sino que también había eliminado algunos animales.

Mientras tanto, en distintas localidades de Chontalpa, familiares y amigos dieron el último adiós a las víctimas de la tragedia.

Este incendio de Dos Bocas no es sólo otra crisis; es una advertencia contundente que el trabajo mal hecho, sin supervisión, sí tiene consecuencias.

