Catástrofe en el golfo: Derrame de hidrocarburo en Veracruz y Tabasco arruina Semana Santa y el futuro de pescadores

Un devastador derrame de hidrocarburo ha sumido a las costas de Veracruz y Tabasco en una crisis sin precedentes, afectando 630 kilómetros de litoral y extendiéndose a 42 zonas de Veracruz y 9 de Tabasco.

Esta catástrofe ambiental no solo ha diezmado la vida marina, sino que también ha asestado un golpe brutal a la economía local en plena temporada de Semana Santa.

630 kilómetros de derrame de hidrocarburo en el golfo de México

El derrame ya abarca 630 kilómetros del litoral del golfo de México. Hay playas donde ya se observan las manchas de crudo, la gente teme que eso ahuyente al turismo en esta Semana Santa.

Es Tabasco y hoy están encarando la peor tragedia ambiental y pérdida económica en su historia: “Ahorita en plena Cuaresma nos viene a pasar esto y nadie se hace responsable. Aquí nos perjudica bastante”, dijo Lorena Ramírez, pescadora.

Hace tres días apareció este veneno en sus playas, negro, denso y mortífero: “Y nadie viene. No vienen los de Pemex. Hoy nos engañaron, estuvimos hasta las 10, ni tiramos las redes por andarlos esperando y no vinieron”, mencionó Eloy Pérez, pescador.

Les mato peces y especies marinas: “Sí nos pone en una situación crítica, porque la mayoría de la gente de la zona costera depende del ingreso del producto del pescado para tener una ganancia”, expresó Santos, pescador.

Así quedaron sus redes; ya no pudieron pescar, su anhelada temporada de Semana Santa murió: “¿Cuánto le cuesta a usted una Red? Las redes que nosotros traemos están arriba de cien mil”, dijo Eloy Pérez, pescador.

Derrame de hidrocarburo deja afectaciones económicas

El derrame de hidrocarburo se ha extendido a 42 zonas de Veracruz y 9 de Tabasco; son 630 kilómetros de afectación según Greenpeace la superficie afectada representa la totalidad del corredor arrecifal en el suroeste del golfo.

Aquí en Rio Seco, paraíso en Tabasco, reportan 60 por ciento menos de clientela en restaurantes y es que dicen, el turista asocia derrame con pescado contaminado.

“Tengan la confianza de que es un producto 100% sin contaminación; viene de otro estado. La mojarra igual viene de Chiapas. Todo el marisco está al 100”, dijo José, restaurantero.

Los residentes de estas costas aseguran que el derrame no está controlado y las cuadrillas solo limpian donde saben que llegará el turismo por la Semana Santa, pero en realidad, los efectos de esta tragedia ecológica podrían prolongarse por varios años.

