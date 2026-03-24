Derrame y polémica en Veracruz: playas contaminadas y un gobierno que lo niega

Un derrame de hidrocarburo en costas de Veracruz ha dejado en evidencia la incompetencia del gobierno estatal. Habitantes, ambientalistas y turistas, luego de que se reportara la presencia de residuos en playas como Chachalacas y su expansión hacia municipios como Tuxpan, Papantla, Tamiahua y Cazones.

Videos y testimonios difundidos en redes sociales muestran manchas oscuras en la arena y el mar, además de personas denunciando contacto directo con el petróleo. Sin embargo, la versión oficial ha generado polémica.

¿Qué dicen las autoridades sobre el derrame en Veracruz?

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, aseguró que las playas “están limpias” y que lo que llegó fueron apenas “trazas” o residuos menores.

Según su postura, las autoridades, encabezadas por la Secretaría de Marina, mantienen trabajos de limpieza y control de la situación.Pero esta versión ha sido cuestionada por ciudadanos y especialistas, quienes aseguran que el problema es más grave de lo que se reconoce públicamente.

En contraste con la versión oficial, habitantes y visitantes han documentado:



Presencia visible de hidrocarburo en la arena

Olor intenso a petróleo

Contacto directo con residuos en el agua

Además, en los últimos días se ha reportado la aparición de fauna muerta, incluyendo al menos cuatro delfines en la zona de Alvarado. Aunque autoridades han señalado que la muerte de estos animales no está relacionada con el derrame, ambientalistas no coinciden con esa explicación.

¿Qué impacto podría tener en tortugas y fauna marina el derrame en Veracruz?

Especialistas advierten que el momento del derrame es especialmente delicado, ya que coincide con el inicio de la temporada de anidación de tortugas marinas.

De acuerdo con biólogos de campamentos tortugueros en la región, existe el riesgo de que las tortugas resulten afectadas al entrar en contacto con el hidrocarburo, lo que podría provocar lesiones graves o incluso la muerte. También alertan sobre posibles efectos a largo plazo en el ecosistema costero.

Comparaciones y críticas al manejo del caso en otros casos del gobierno de Veracruz

El manejo del derrame ha sido comparado por críticos con otros casos polémicos en el estado, como el de la maestra Irma Hernández Cruz, cuya muerte generó indignación tras versiones encontradas sobre las causas.

Ya que la taxista fue raptada por el crimen organizado debido a que no cumplió con el cobro de piso, días después la hallaron sin vida. ¿Qué dijo la gobernadora sobre el crimen? Que Irma Hernández había fallecido por un para respiratorio y no por todo el contexto de violencia.

Para algunos sectores, el problema de fondo es la falta de transparencia y la minimización de situaciones graves, lo que ha generado desconfianza entre la población.