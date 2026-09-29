Bolsa Mexicana cierra con pérdidas y el precio del dólar se sacude

Los mercados financieros terminaron la jornada del 28 de septiembre de 2026 con movimientos diferenciados; mientras la Bolsa Mexicana de Valores registró una baja moderada, el precio del petróleo permaneció bajo presión por la incertidumbre relacionada con el suministro de crudo en Medio Oriente y el dólar mantuvo una cotización de 18.49 pesos a la venta en Banco Azteca.

¿A cuánto cerró el dólar este 28 de septiembre?

El dólar en Banco Azteca terminó la jornada en 16.00 pesos a la compra y 18.49 pesos a la venta; el dólar canadiense, por su parte, se ubicó en 10.85 pesos a la compra y 13.69 pesos a la venta.

La cotización puede variar entre bancos y establecimientos, por lo que estos valores funcionan como referencia del cierre reportado.

¿Cómo cierra la BMV hoy 28 de septiembre 2026?

La Bolsa Mexicana de Valores terminó la jornada con una ligera baja, es decir, los inversionistas cerraron el día con una postura algo más cautelosa; el movimiento no fue pronunciado: el IPC perdió alrededor de 79 puntos frente a los 64,992.23 puntos del viernes.

Lo interesante es que no todos los segmentos del mercado tuvieron el mismo comportamiento. Los datos recientes muestran retrocesos en varios indicadores, entre ellos el S&P/BMV INMEX, FIBRAS, IPC ICVC, TM ESG, IRT LargeCap e IRT CompMx; en contraste, el IRT MidCap avanzó 2% y el índice BURSA ÓPTIMO ganó 0.15%.

La jornada estuvo marcada por contrastes, pero el balance general fue negativo: las empresas de mayor capitalización tuvieron un comportamiento más débil, mientras que las compañías de mediana capitalización mostraron un mejor desempeño.

¿Qué estuvo detrás de la cautela?

El contexto internacional ayudó a explicar la presión sobre las bolsas. Durante la jornada aumentó la aversión al riesgo ante las tensiones en Medio Oriente y el repunte de los precios del petróleo; además, los mercados permanecieron atentos a las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos.

No fue un desplome de la BMV, sino una sesión de retroceso moderado y comportamiento desigual entre los distintos índices; el dato que conviene destacar es el -0.12% del IPC, porque es el indicador de referencia del mercado accionario mexicano.

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Cierre de Wall Street hoy 28 de septiembre del 2026

Wall Street cerró este lunes con pérdidas , presionado por el repunte del petróleo y el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro; el mercado también reaccionó a la incertidumbre sobre las negociaciones de paz con Irán y a las dudas sobre el rumbo de las tasas de interés en Estados Unidos.

El S&P 500 cayó 0.67% a 51,481.51 puntos, mientras el Dow Jones perdió 0.77% y terminó en 7,683.69 ; el Nasdaq Composite fue el más castigado, con una baja de 0.92% hasta 26,820.38 unidades.

¿Qué presionó a Wall Street?

El petróleo volvió a subir ante las menores expectativas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán; el encarecimiento de los energéticos alimentó las preocupaciones sobre la inflación y elevó los rendimientos de los bonos, un escenario que puede mantener la presión sobre las tasas de interés de la Reserva Federal.

Entre las empresas destacadas, Boeing cayó 6.9% tras conocerse un retraso en la certificación del 737 MAX 10; Tesla retrocedió 3.9%, mientras Nvidia avanzó 1.6%.

Petróleo vuelve a subir por tensión en Medio Oriente

El mercado petrolero también permaneció atento al conflicto entre Estados Unidos e Irán y a sus posibles efectos sobre el suministro internacional; el crudo registró una segunda sesión consecutiva de avances ante las preocupaciones por las interrupciones en la región.

El contexto internacional también influyó en el comportamiento de las bolsas, particularmente por el repunte del petróleo y las expectativas sobre las tasas de interés estadounidenses; para los mercados, ambos factores siguen siendo referencias importantes