¿Cómo cerró la BMV hoy 24 de septiembre de 2026?

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) volvió a moverse a la baja este jueves. El S&P/BMV IPC registró una variación negativa y durante la jornada llegó a ubicarse en 63,995.36 puntos, con una caída de 0.44%, de acuerdo con los datos de la propia BMV.

El comportamiento de las bolsas estuvo marcado por la presión internacional sobre los mercados, mientras los inversionistas siguen atentos al petróleo, los rendimientos de los bonos y las señales de política monetaria.

¿Qué pasó con Wall Street este 24 de septiembre?

Los principales índices estadounidenses también registraron movimientos negativos. El S&P 500 presentó una caída diaria de 0.75%, mientras que el Dow Jones Industrial Average retrocedió 0.68%, de acuerdo con los registros de S&P Dow Jones Indices.

El retroceso ocurre después de una jornada previa complicada para las acciones estadounidenses y en medio de la atención sobre los rendimientos de los bonos y el comportamiento de los precios energéticos.

¿A cuánto está el dólar hoy 24 de septiembre?

En Banco Azteca reporta para este jueves una cotización de referencia de compra de 16.05 pesos por dólar, mientras que a la venta se encuentra en 18.29 pesos.

El Banco de México reportó para este jueves una cotización de referencia de 17.6425 pesos por dólar, frente a los 17.5030 pesos registrados el día anterior.

El dato corresponde a la cotización informativa publicada por Banxico; el precio en ventanillas bancarias puede ser diferente y cambiar durante el día.

¿Qué pasa con el precio del petróleo?

El crudo continúa siendo uno de los focos de atención para los mercados. El precio del barril de petróleo WTI cotiza en aproximadamente 94.89 dólares, mientras que el Brent se ubica en alrededor de 105.51 dólares por barril.

Algunos de los factores para la fluctuación en el precio del petróleo son las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán continúan impulsando el alza de los precios.