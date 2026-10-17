Bombero de CDMX es acusado de matar a niño de ocho años

Un menor de ocho años de edad perdió la vida tras ser atropellado y el presunto responsable es un bombero de la Ciudad de México (CDMX), quien fue detenido.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al conductor de la unidad del Heroico Cuerpo de Bomberos, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

Percance donde murió menor se registró en la Magdalena Contreras

Los hechos ocurrieron en las calles Ciruelos y Jacarandas, en la colonia Tierra Colorada, en la alcaldía Magdalena Contreras, en el poniente de la capital del país.

Los hechos ocurrieron cuando los oficiales fueron alertados por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente de un percance en esa dirección.

Conductor de camión de bomberos perdió el control e impactó a menor

Al llegar, un hombre mencionó que su hijo se encontraba en la vía pública, cuando el conductor de un camión de bomberos perdió el control, lo atropelló e impacto contra una camioneta blanca estacionada.

Los oficiales coordinaron los servicios médicos correspondientes y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la SSC que acudieron al apoyo, diagnosticaron al menor sin signos vitales por aplastamiento.

Bomberos de la #CDMX combaten un incendio en un negocio de serigrafía sobre Eje 3 Sur, casi esquina con Isabel la Católica, en la colonia Obrera. No hay personas lesionadas, pero hay afectaciones viales en la zona. @PLATA11CDMX con el reporte https://t.co/qrpyiFS2m2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 16, 2026

Fiscalía de CDMX investiga muerte de niño en la Magdalena Contreras

El área fue acordonada y los elementos de seguridad solicitaron los servicios periciales de la Fiscalís General de Justicia.

Asimismo, los policías detuvieron al conductor del camión de 37 años, a quien, junto con el vehículo asegurado, lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien deslindará responsabilidades.

