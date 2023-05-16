Alcalde en Brasil se casa con joven de 16 años y le da un cargo público a su suegra

El alcalde de Araucária, en Brasil, Hissam Hussein Dehaini, se encuentra en medio de la polémica por dos motivos, primero por casarse con una menor de 16 años y la segunda por darle un cargo público a su suegra.

El alcalde, de 65 años, se casó en abril con la joven Kauane Rode Camargo, poco después del cumpleaños de la chica, pues tuvieron que esperar a que ella cumpliera los 16, la edad mínima permitida para que un menor pueda casarse con autorización de sus padres.

Por si fuera poco, un día después de la boda, el alcalde le dio un cargo público a su suegra, quien ahora funge como la secretaria de Cultura y Turismo de la ciudad. Aunque la mujer ya tenía una carrera política, pues anteriormente fue directora general del departamento de Educación.

Hissam Hussein de 65 años, alcalde de la ciudad brasileña de Araucaria se casó con una adolescente de 16 años.



Después nombró a su suegra, Marilene Rode secretaria de Cultura y Turismo, ya investigan al chugar dady por nepotismo. pic.twitter.com/bzuaFyECXU — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) May 16, 2023

La nueva esposa del alcalde de Araucária participó el año pasado en un concurso de belleza para adolescentes de entre 15 y 17 años, donde quedó en segundo lugar.

La joven compartió fotografías de su pareja, quien le lleva 40 años, a través de sus redes sociales, donde dijo que es feliz y no le importan las críticas en su contra por haberse casado con un hombre mayor.

¿Quién es Hissam Hussein Dehaini, el alcalde en Brasil que se casó con una menor?

Hissam Hussein Dehain, de 56 años, tiene 16 hijos de cinco matrimonios, el más reciente con una menor de 16 años, a quien sus padres autorizaron contraer nupcias con el político brasileño.

Prefeito de Araucária - Paraná - Hissam Hussein, de 65 anos, casou neste mês com Kauane Roide Camargo, de 16.



O cidadão de bem da Direita brasileira largou a segunda esposa recentemente, trocando por uma zero km.



Enfim, a hipocrisia de quem defende Deus, a família e a Pátria. pic.twitter.com/ZNtq0gEXz5 — Orestes Benedictis 🇧🇷🇻🇳🇨🇺 (@SomenteOrestes) April 24, 2023

Hissam Hussein Dehain se encuentra bajo investigación por el el delito de nepotismo, pues además de darle un cargo público en la ciudad a su suegra, también lo hizo con su mamá y otras 10 personas cercanas a él.

De acuerdo con la agencia CNN, tras el escándalo de repartir cargos entre sus conocidos, el alcalde renunció al partido Ciudadanía, al que se afilió en 2009. Hussein era seguidor de Jair Bolsonaro y apoyó su reelección el año pasado.