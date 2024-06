Brenda y su madre fueron atropelladas mientras esperaban el autobús; hoy pide justicia

La vida de Brenda Rosas cambió por completo el pasado 26 de febrero, cuando en compañía de su madre y de su novio, se dirigieron a una parada de autobús sobre la autopista Chamapa-Lechería, en el Estado de México (Edomex). Ahí, una conductora perdió el control de su auto y se estrelló contra un poste en el que estaban recargados los tres.

El saldo de este trágico accidente fue la muerte de su madre, María, quien falleció una semana después en medio de sus operaciones; mientras que Brenda está a la espera de una nueva operación que pone en riesgo su pierna, la cual quedó prensada por el vehículo y que le provocó múltiples fracturas.

Por este grave accidente, el cual se encuentra en la impunidad, el equipo de Hechos AM recibió en el estudio a Brenda, quien acudió en silla de ruedas en medio de su recuperación, pero con la exigencia de justicia para su mamá, pues a cuatro meses de lo ocurrido, no hay ni el más mínimo avance en la investigación.

“La Fiscalía Regional de Naucalpan no ha hecho absolutamente nada. Exigimos que se anexe la muerte de mi mamá a la carpeta de investigación; hay una de homicidio culposo que no está, y también se está pidiendo los expedientes médicos. Han pasado más de 4 meses y siguen sin llegar”, explica con enojo Brenda.

¿Cómo fue el accidente de Brenda, con su mamá y su novio en el Edomex?

Ya en el estudio, Brenda se agarró de valor y recordó cómo fue aquel trágico día en el que le arrebataron a su madre: “Estábamos en un día normal. Íbamos a la parada del autobús, y de la nada una conductora perdió el control y se fue a estampar en un poste. Mi mamá, mi novio y yo estábamos recargadas en el poste. A ellos los aventó cuatro metros y a mí me impactó directo en la pierna”.

Tras el accidente, los tres tuvieron que ser trasladados de emergencia a un hospital, por lo que no volvieron a ver a la conductora que los arrolló. La aseguradora no pudo responder por los gastos médicos y desde entonces su familia empezó a pedir apoyo para atenderlas; así como las acciones legales contra la responsable.

Lamentablemente, su madre murió una semana después del accidente, luego de sufrir dos paros respiratorios en medio de su operación; sin embargo, no han conseguido que se incluya la denuncia por homicidio culposo en la carpeta de investigación.

¿Por qué no avanzan las investigaciones en el caso de Brenda y su madre?

“Se pierde los papeles, se extravían. Esas son las cosas que me dice la Fiscalía”, explica Brenda, sobre por qué no han incluido la denuncia por homicidio en la investigación. “De hecho, el miércoles tuvimos que meter una denuncia porque hubo irregularidades sospechosas, probablemente hay corrupción. Nos cancelaron nuestra audiencia inicial, lo cual ha llevado a que no haya acción penal contra la conductora que nos atropelló".

Respecto a su estado físico, ella sigue requiriendo posibles cirugías, ya que su fractura fue multifragmentada y ya está a la espera de otra intervención quirúrgica. Mientras tanto, se mantiene apoyada en su grupo de abogados y luchando, no solo por su recuperación y el duelo, sino por justicia para su madre.