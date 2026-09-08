Hospital General de México anuncia acuerdos con médicos tras brote de salmonella; 15 permanecen internados

El Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga" informó sobre la instalación de una mesa de diálogo, luego de que más de 300 médicos residentes salieron a las calles de la Ciudad de México (CDMX) para exigir mejores condiciones laborales.

Esto se deriva de un brote de la bacteria Salmonella, que afectó a más de 130 médicos que habrían utilizado el servicio de comedor subrogado que ofreció la institución, provocándoles un cuadro grave de gastroenteritis.

Al darse a conocer los casos, personal denunció las malas condiciones en que solía estar el comedor, así como otros problemas que afectan su trabajo diario.

Hospital General de México informa avances tras brote de gastroenteritis

A través de un comunicado, se informó que 15 médicos residentes permanecen internados luego del brote de gastroenteritis infecciosa reportado el pasado 3 de septiembre, aunque personal asegura que hay más casos que no fueron confirmados.

El hospital detalló que ninguno de los afectados requirió ingreso a terapia intensiva y que su evolución ha sido satisfactoria, mientras continúan las acciones de vigilancia e investigación para determinar qué originó la contaminación.

Debido a que el caso escaló a nivel nacional, representantes del Comité de Médicos Residentes y autoridades del Hospital General de México se reunieron para establecer diversos acuerdos relacionados con la atención de los médicos.

Hospital General de México acuerda atender denuncias de los residentes

Tras una reunión con representantes del Comité de Médicos Residentes, el hospital estableció una serie de acuerdos para garantizar el bienestar de los médicos, quienes habrían enfermado tras consumir los alimentos que preparaba el servicio de comedor del nosocomio.

Entre los acuerdos, se contempla la posibilidad de realizar el reintegro correspondiente de lo que gastaron familias y pacientes; esto como una medida acordada para atender las consecuencias relacionadas con el brote de gastroenteritis.

