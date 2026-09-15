Alerta en Xalapa, Veracruz: suman 16 casos de sarampión y dos muertes en el Centro de Cancerología

La Secretaría de Salud reforzó la vigilancia en Xalapa, Veracruz, luego de confirmar un brote de sarampión en el Centro Estatal de Cancerología (CECan). Al corte de hoy 15 de septiembre, se contabilizaron 16 casos confirmados y dos más pendientes de resultado.

De los casos confirmados, 12 corresponden a personal de salud, tres a pacientes y uno a un familiar de un paciente. También se reportaron dos defunciones: una paciente de 10 años que recibía tratamiento por linfoma no Hodgkin y un paciente de 22 años, cuya defunción todavía está pendiente de dictaminación, prevista para el 17 de septiembre.

¿Qué está haciendo Salud ante el brote de sarampión en Xalapa?

Este 15 de septiembre, personal de la Dirección General de Epidemiología (DGE) y del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) se trasladó a Xalapa para profundizar la investigación y revisar las medidas implementadas.

Las autoridades mantienen la búsqueda activa de posibles casos, el seguimiento de personas contagiadas y sus contactos, así como la identificación de cadenas de transmisión dentro de la unidad médica. También se reforzaron las acciones de vacunación, prevención y control.

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Secretaría de Salud refuerza acciones para investigar y contener brote de sarampión en Xalapa, Veracruz



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Además, la Secretaría de Salud informó que en México ya se han aplicado más de 36 millones de vacunas contra el sarampión. De esa cantidad, alrededor de 1.5 millones corresponden a Veracruz, estado que actualmente cuenta con más de 260 mil dosis disponibles.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

El sarampión suele comenzar entre 7 y 14 días después del contacto con el virus. Los primeros síntomas pueden parecer los de una infección respiratoria común: fiebre alta, tos, escurrimiento nasal y ojos rojos o llorosos.

Después pueden aparecer pequeñas manchas blancas dentro de la boca y, unos días más tarde, el característico sarpullido, que generalmente comienza en la cara y se extiende hacia el resto del cuerpo.

La enfermedad puede provocar complicaciones, entre ellas neumonía y encefalitis, especialmente en personas vulnerables.

¿Qué hacer si tengo síntomas de sarampión?

Si hay fiebre, tos, escurrimiento nasal, ojos rojos y posteriormente aparece un sarpullido, lo recomendable es llamar primero a un médico o centro de salud y avisar que existe una posible sospecha de sarampión. Esto permite que se tomen medidas para evitar exponer a otras personas durante la valoración.

Mientras se recibe orientación médica, es importante permanecer en casa y evitar el contacto con personas que no estén enfermas. En los casos confirmados, el aislamiento debe mantenerse durante los cuatro días posteriores al inicio del sarpullido.

El sarampión no tiene un antiviral específico; el tratamiento es principalmente de apoyo y debe ser indicado por personal médico. La vitamina A puede utilizarse en determinados pacientes bajo supervisión médica, pero no sustituye la vacunación ni debe tomarse por cuenta propia, ya que un exceso puede ser tóxico.

Si los síntomas empeoran rápidamente, hay dificultad para respirar, deshidratación, confusión, debilidad intensa o fiebre persistente, se requiere atención de urgencia. Si se sospecha sarampión, conviene avisar al hospital antes de llegar para reducir el riesgo de contagiar a otras personas.

¿Cómo prevenir el sarampión?

La vacunación sigue siendo la principal herramienta para prevenir esta enfermedad. La Secretaría de Salud recomienda revisar la cartilla y acudir a un centro de salud para recibir orientación si faltan dosis o existe duda sobre el esquema.

En Xalapa, la autoridad sanitaria pidió a la población mantener sus vacunas al día, particularmente para proteger a niñas, niños y personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones.