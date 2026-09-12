Choque, incendio y volcadura deja dos personas fallecidas en la alcadía Álvaro Obregón
Un fuerte choque entre dos vehículos en la Colonia Peña Blanca, Álvaro Obregón, dejó un saldo de dos personas fallecidas y un incendio vehicular.
Los servicios de emergencia y las autoridades capitalinas atendieron de manera urgente un reporte por un fuerte choque entre dos vehículos ocurrido en la Colonia Peña Blanca, situada en la alcaldía Álvaro Obregón.
De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las instancias de auxilio en el lugar de los hechos, la dinámica del impacto provocó consecuencias devastadoras, ya que uno de los automóviles involucrados comenzó a incendiarse de manera inmediata, mientras que la otra unidad terminó volcada sobre la vía pública.
Atendimos el reporte de un choque entre dos vehículos en la Colonia Peña Blanca, Alcaldía Álvaro Obregón. #AlMomento, informo que uno de los vehículos se incendió y el otro terminó volcado. Hemos extinguido el fuego. Derivado del choque, lamentablemente, dos personas fallecieron… pic.twitter.com/0qEpAhDfzx— Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) September 12, 2026
Ante la gravedad del siniestro, los equipos de bomberos y rescatistas se trasladaron con rapidez para controlar la situación de riesgo. Las labores de contención se centraron en extinguir por completo el fuego que consumía el primer vehículo, evitando así una conflagración mayor o daños colaterales en la zona urbana.
Paralelamente, los paramédicos brindaron los primeros auxilios a las personas afectadas, confirmando lamentablemente el fallecimiento de dos personas a consecuencia del impacto y las lesiones sufridas, mientras que otra más recibió atención médica en el sitio sin ameritar un traslado hospitalario urgente.
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Medidas de prevención vial que no debes olvidar al manejar
Este tipo de incidentes fatales subraya la importancia de reforzar las medidas de seguridad al conducir por calles y avenidas de la capital. Para reducir riesgos de colisiones y volcaduras, las autoridades de tránsito recomiendan:
- Respetar los límites de velocidad: Conducir a una velocidad moderada permite ampliar el tiempo de reacción ante imprevistos o cruces peligrosos.
- Evitar distracciones al volante: No utilizar el teléfono celular ni manipular dispositivos electrónicos mientras se maneja mantiene la atención concentrada en el camino.
- Revisión mecánica constante: Verificar periódicamente el buen estado de frenos, neumáticos y sistemas eléctricos ayuda a prevenir fallas mecánicas severas.
- Mantener distancia de seguridad: Guardar suficiente espacio respecto a los demás vehículos previene impactos por alcance ante frenadas repentinas.