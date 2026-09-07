Regresaban de excursión: autobús se desploma a barranco en Cabo Verde; hay 25 muertos

25 personas, la mayoría jóvenes, murieron después de que el autobús en el que viajaban cayera a un barranco en Cabo Verde, un país ubicado en la región occidental de África, en el océano Atlántico.

¿Qué se sabe del accidente de autobús en Cabo Verde?

El desastre sucedió la mañana del domingo 6 de septiembre de 2026, cuando el autobús regresaba de San Felipe, en la isla de Fogo. La unidad se puso en marcha la noche del sábado, después de un día de excursión, cuando después salió de la carretera y cayó a un barranco. 32 personas viajaban a bordo.

Entre los fallecidos está el conductor del autobús, quien organizaba la excursión cada año como un regalo a los alumnos que llevaba al colegio cada ciclo escolar.

Los equipos de emergencia trabajaron toda la noche para rescatar a las víctimas atrapadas entre los escombros. Hasta el domingo, 12 personas seguían internadas en el hospital, de las cuales 2 estaban en estado grave.

Reacción del presidente y decreto de duelo nacional en Cabo Verde

José María Neves, presidente de Cabo Verde, acudió a los funerales de 18 de las víctimas. “Tengo el corazón roto. Es una pérdida irreparable, un pedazo del futuro destrozado: la inmensa mayoría de las víctimas son jóvenes y adolescentes”, escribió el mandatario en su perfil oficial de Facebook.

Al menos 7 de los fallecidos fueron enterrados en las primeras horas de la mañana, debido al estado en el que se encontraban los cuerpos.

El mandatario también decretó dos días de duelo nacional en memoria de los fallecidos por la “gran tragedia” sucedida. Destacó que un gabinete de crisis ya está en el lugar para apoyar a los familiares y actuar con las medidas pertinentes.

¿Dónde está Cabo Verde y cómo es el país insular?

Cabo Verde es un país insular, es decir, conformado por islas, ubicado a entre 500 y 600 kilómetros de la costa de Senegal. Está conformado por 10 islas de origen volcánico. Su capital es Praia, en la isla de Santiago.

Hasta 2011 contaba con 482 mil habitantes. Su idioma oficial es el portugués y también se habla criollo caboverdiano.