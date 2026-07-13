Bautizan una nueva especie. Un caracol marino fue nombrado 'Aldisa Vozinha', en honor al portero de Cabo Verde, quien sorprendió a la afición por su increíble participación en el Mundial 2026 al detener dos intentos de gol por parte del equipo de España.

El nombre el caracol fue elegido por el biólogo y aficionado al fútbol, Jesús Ortea.

El motivo detrás del nombre 'Vozinha' y su brillante color rojo

"La coloración de la especie pretende ser un homenaje a ese logro". Al descubrir la nueva especie de caracol marino, el biólogo tomó la decisión de programar la revelación del nombre para que coincidiera con la Copa del Mundo 2026.

La especie marina es diminuta y de color rojo brillante. Fue descubierta en el Caribe.

El biólogo Oretea, quien es profesor emérito de la Universidad de Ovideo, ha trabajado extensamente en las aguas que rodean el archipiélago de Cabo Verde y en 2023 fue galardonado con la Medalla al Mérito por la nación insular.

"Hemos elegido el nombre de Vozinha en honor a Vozinga, quien desempeñó un papel destacada en el debut de su país en la Copa del Mundo contra los Rojos", explicó el biólogo.

Hazaña a los 40 años: El camino de Vozinha hasta los dieciseisavos de final

Vozinha, de 40 años de edad, se convirtió en una de las estrellas revelación del torneo, ayudando a su país a alcanzar los dieciseisavos de final, donde volvió a destacar en una dramática derrota en la prórroga ante los campeones del mundo, Argentina.

La tradición de Jesús Ortea: Bautizar criaturas del océano en honor al fútbol

Esta no sería la primera vez. La pasión por el fútbol de Jesús Ortea, de 75 años de edad, ya había manifestado anteriormente al nombres a otras especies marinas en honor a jugadores de fútbol importantes en la historia.

Entre la lista de nombres utilizados por este biólogo están: El ex portero de Costa Rica y del Real Madrid, Keylor Navas, y a Quini, el delantero español del Sporting de Gijón de las décadas de 1970 y 1980.

Cape Verde goalkeeper Vozinha said he was very happy his mother had obtained a US visa and would be able to watch him play against Uruguay in the World Cup this weekend https://t.co/uS4qY3zxK1 pic.twitter.com/J7AOzuOPQX — Reuters (@Reuters) June 19, 2026

Con información de Reuters...