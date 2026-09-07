Cae presunto integrante del Cártel de Sinaloa con armas, droga y coche robado en carretera de Chiapas

Un operativo conjunto entre fuerzas estatales y federales terminó en la captura de un presunto generador de violencia en la región norte de Chiapas. Elementos de seguridad interceptaron a Alejandro “N”, quien dijo pertenecer al Cártel de Sinaloa, mientras se movía en un coche con reporte de robo cargado con armamento y varias dosis de sustancias ilícitas.

Así es como capturaron al integrante de uno de los cárteles con presencia en varios estados de la República Mexicana.

Interceptan a integrante del Cártel de Sinaloa

La detención ocurrió durante recorridos de prevención implementados por la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en coordinación con la Fiscalía del Estado y la Fiscalía General de la República.

Las unidades del Grupo Dragón y la Guardia Estatal le cerraron el paso al individuo sobre la vía que conecta los municipios de Yajalón y Chilón.

Aseguran fusil de asalto y cartuchos útiles

Al momento de la inspección, las fuerzas de seguridad le decomisaron al miembro del Cártel de Sinaloa un arma de fuego tipo M4 semiautomática.

El fusil contaba con su cargador abastecido con ocho cartuchos útiles calibre 5.56 milímetros, listos para su uso al momento del operativo.

#Chiapas | Capturaron a Alejandro "N", presunto integrante del Cártel de Sinaloa en posesión de droga, armas y un vehículo con reporte de robo, en el tramo carretero Yajalón - Chilón.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/TBW1NRQ6o0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 7, 2026

Decomisan dosis de marihuana y cocaína

Además del armamento de uso exclusivo, los agentes inspeccionaron sus pertenencias y localizaron varios envoltorios de plástico con narcóticos:



Marihuana: 70 bolsitas de nylon con hierba seca.

70 bolsitas de nylon con hierba seca. Cocaína: 8 bolsitas de nylon con polvo blanco.

Manejaba un auto robado en Nayarit

El detenido se movía en un coche sedán, línea Versa, color azul y sin placas de circulación. Al revisar los números de serie en las bases de datos oficiales, el sistema indicó que la unidad tenía un reporte de robo vigente en el estado de Nayarit.

¿Qué pasó con el integrante del Cártel de Sinaloa detenido?

Tras la revisión y el hallazgo de delitos, Alejandro “N” admitió ante los agentes formar parte del Cártel de Sinaloa.

Por estos hechos, tanto el detenido como el coche, las drogas y el arma quedaron a disposición del Ministerio Público para definir su situación en las próximas horas.