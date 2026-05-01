El Pentágono llega a acuerdos con gigantes de la IA para el ejército de EU

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD) anunció la firma de acuerdos estratégicos con siete empresas líderes en Inteligencia Artificial para desplegar sus capacidades avanzadas en las redes clasificadas del ejército. Esta medida busca transformar a las fuerzas armadas en una "fuerza de combate enfocada primero en la IA" y asegurar la superioridad en la toma de decisiones en todos los dominios de la guerra.

¿Qué empresas de IA serán?

El Pentágono integrará las herramientas de estas compañías en sus entornos de red de Niveles de Impacto 6 y 7 (los más altos niveles de seguridad para datos clasificados). Los siete socios seleccionados son:



SpaceX

OpenAI (creador de ChatGPT)

(creador de ChatGPT) Google (quien también firmó un acuerdo específico para trabajos clasificados)

(quien también firmó un acuerdo específico para trabajos clasificados) NVIDIA

Microsoft

Amazon Web Services (AWS)

Reflection

El conflicto con Anthropic

La gran ausencia en este acuerdo es Anthropic, empresa que hasta hace poco era la única proveedora de modelos de IA (Claude) en la red clasificada del Pentágono.

El gobierno de Donald Trump cortó lazos tras la negativa de Anthropic de permitir que el ejército use su tecnología para "todos los fines lícitos", incluyendo vigilancia masiva y armamento autónomo.

El Pentágono etiquetó a Anthropic como un "riesgo para la cadena de suministro", una categoría reservada usualmente para empresas ligadas a adversarios extranjeros.

Aunque un juez federal en California bloqueó recientemente el intento del gobierno por mantener este veto, la empresa permanece fuera de los nuevos contratos masivos.

Emil Michael, CTO del Departamento de Defensa, señaló que aunque Anthropic sigue siendo un riesgo, su nuevo modelo Mythos —capaz de identificar ciberamenazas pero también de potenciar a hackers— representa un "momento de seguridad nacional separado".

Expansión de GenAI.mil y presupuesto militar

El anuncio destaca el éxito de la plataforma principal de IA del Pentágono: GenAI.mil, en solo cinco meses de operación, la plataforma ya es utilizada por más de 1.3 millones de personas dentro del Departamento de Defensa.

Las empresas tecnológicas compiten por los fondos de la "One Big Beautiful Bill Act" aprobada el año pasado, que destina sumas millonarias para IA y operaciones ciberofensivas.

Posible reconciliación con Anthropic

A pesar del veto actual, la puerta no está cerrada del todo. El presidente Trump declaró recientemente que Anthropic se está "alineando" a los ojos de su administración, y el CEO de la empresa, Dario Amodei, se reunió el mes pasado en la Casa Blanca con la jefa de gabinete, Susie Wiles, tras los avances tecnológicos presentados por la startup.

