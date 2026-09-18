“Decomiso histórico” sin detenidos: La FGR simula combatir el huachicol mientras protege a los verdaderos capos

El discurso sobre la erradicación del huachicol volvió a colapsar tras el aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburo ilegal en San José Iturbide, Guanajuato. En un predio de La Fragua se incautó un volumen equivalente a mil 475 pipas o al tanque lleno de 1.5 millones de vehículos. Sin embargo, la FGR presumió el operativo sin presentar a un solo detenido de alto nivel, intentando a lo mucho criminalizar al chofer de una pipa mientras deja intactas a las verdaderas estructuras de poder.

Las indagatorias para combatir a redes delictivas vinculadas al contrabando de combustible llevaron a la #FGR a cumplimentar diversas órdenes de cateo que derivaron en el hallazgo de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en #Guanajuato, de los cuales no se ha acreditado su… pic.twitter.com/e2RMuQmvjH — FGR México (@FGRMexico) September 18, 2026

Es insostenible que se muevan cerca de mil 500 pipas con gasolina robada por el país sin la complicidad de altos mandos que las autoridades se niegan a investigar. En lugar de perseguir a los pesos pesados señalados en tramas de corrupción, la institución que encabeza Ernestina Godoy opta por lavar la cara del gobierno con decomisos de utilería que no desmantelan a los verdaderos líderes. El caso expone una evidente red de impunidad y deja la duda en el aire: ¿a quiénes están encubriendo en las altas esferas mientras fingen combatir el delito?