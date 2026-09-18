“Decomiso histórico” sin detenidos: La FGR simula combatir el huachicol mientras protege a los verdaderos capos
¡Simulación al descubierto! La FGR presume decomiso histórico de 59 millones de litros de huachicol, pero no hay un solo capo detenido. ¿A quién encubren?
El discurso sobre la erradicación del huachicol volvió a colapsar tras el aseguramiento de 59 millones de litros de hidrocarburo ilegal en San José Iturbide, Guanajuato. En un predio de La Fragua se incautó un volumen equivalente a mil 475 pipas o al tanque lleno de 1.5 millones de vehículos. Sin embargo, la FGR presumió el operativo sin presentar a un solo detenido de alto nivel, intentando a lo mucho criminalizar al chofer de una pipa mientras deja intactas a las verdaderas estructuras de poder.
Las indagatorias para combatir a redes delictivas vinculadas al contrabando de combustible llevaron a la #FGR a cumplimentar diversas órdenes de cateo que derivaron en el hallazgo de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en #Guanajuato, de los cuales no se ha acreditado su… pic.twitter.com/e2RMuQmvjH— FGR México (@FGRMexico) September 18, 2026
Es insostenible que se muevan cerca de mil 500 pipas con gasolina robada por el país sin la complicidad de altos mandos que las autoridades se niegan a investigar. En lugar de perseguir a los pesos pesados señalados en tramas de corrupción, la institución que encabeza Ernestina Godoy opta por lavar la cara del gobierno con decomisos de utilería que no desmantelan a los verdaderos líderes. El caso expone una evidente red de impunidad y deja la duda en el aire: ¿a quiénes están encubriendo en las altas esferas mientras fingen combatir el delito?