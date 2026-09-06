Los encontraron por un tatuaje y unos tenis: Caen dos presuntos implicados en el feminicidio de la maestra Noemí Isabel Ríos en Colima

Un terrible hecho ocurrido el día miércoles 2 de septiembre obtuvo sus primeros resultados de investigación este pasado sábado 5 de septiembre. La Fiscalía del estado de Colima logró la captura de dos personas señaladas por su presunta participación en el feminicidio de la maestra Noemí Isabel Ríos Torres, quien fue atacada mientras estaba en su coche con sus hijos en Manzanillo.

Esto es lo que se sabe de los detenidos.

Así atacaron a la maestra Noemí Isabel Ríos en Manzanillo

El ataque fue la tarde del miércoles sobre la avenida De la Rosa, en la colonia Valle Dorado, perteneciente a la delegación Santiago.

Noemí Isabel Ríos Torres, docente del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima, ISENCO, circulaba en un coche cuando sufrió un ataque armado que le quitó la vida en el mismo lugar.

De acuerdo con las investigaciones, la maestra fue interceptada por dos sujetos. Los agresores se le emparejaron en la vía y dispararon directamente en su contra antes de darse a la fuga, dejando a los menores sin lesiones físicas tras el ataque.

#IMPORTANTE 🚨 Un hombre y una mujer fueron detenidos por su presunta relación con el feminicidio de la maestra Noemí Isabel Ríos Torres, ocurrido el pasado miércoles en Manzanillo, Colima



📹: Marcia Castellanos (@Marcia_Colima)



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Protestan por feminicidio de la maestra Noemí Ríos

El feminicidio provocó indignación entre los seres queridos, compañeros y conocidos de la entonces maestra.

Antes de que se lograran las detenciones, fueron familiares y amigos de la profesora a manifestarse a las afueras de la Fiscalía del Estado de Colima para exigir justicia y detenciones de los responsables.

¿Cómo dieron con los sospechosos del feminicidio de Noemí Ríos?

Tras revisar y analizar el material de las cámaras de seguridad que estaban en la zona, la Fiscalía logró ubicar a los presuntos agresores.

Dos detalles resultaron fundamentales para identificarlos: un tatuaje característico en la pierna de la mujer y el calzado deportivo muy particular que llevaba el masculino en la agresión.

Detienen a pareja vinculada con el feminicidio de Noemí Ríos

Durante la mañana del sábado 5 de septiembre, las autoridades llevaron a cabo el arresto de un hombre y una mujer, identificados como pareja.

Ambos están bajo custodia de las autoridades mientras avanzan las carpetas de investigación para determinar su implicación en el homicidio.