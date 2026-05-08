Persecución de película en Tecámac, Edomex: cámaras captan escape tras asalto a gasolinera

Una persecución captada por cámaras de seguridad en Tecámac, Estado de México, dejó como saldo dos presuntos delincuentes detenidos y uno más prófugo, luego de un asalto cometido en una gasolinera de la colonia Hueyotenco.

Las imágenes del operativo comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde se observa a policías de Tránsito Municipal corriendo detrás de tres sujetos que intentaban escapar después del robo.

El caso llamó la atención de vecinos y automovilistas debido a que parte de la persecución ocurrió sobre la carretera federal México-Pachuca, una de las vialidades más transitadas de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los sospechosos habrían asaltado una gasolinera minutos antes de intentar huir a pie para evitar ser detenidos por las autoridades municipales.

¿Cómo ocurrió la persecución en Tecámac?

Según la información difundida por autoridades locales, todo comenzó tras el reporte de un robo en una estación de servicio ubicada en la colonia Hueyotenco.

Luego del llamado de emergencia, elementos de Tránsito Municipal iniciaron un operativo para ubicar a los responsables, quienes intentaban escapar rápidamente del lugar.

🚨 Cámaras de seguridad de #Tecámac captaron la persecución de policías de tránsito contra tres sujetos que habían asaltado una gasolinera en #Hueyotenco.



Dos de ellos, Cristofer “N” (21) y Víctor “N” (29), fueron detenidos en la carretera México-Pachuca con parte del botín y… pic.twitter.com/Jg6RWMgbYM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 7, 2026

Las cámaras de seguridad del municipio captaron el momento exacto en que los oficiales persiguen a los tres sujetos mientras corren entre calles y posteriormente hacia la carretera México-Pachuca.

En los videos también se observa el despliegue de varias patrullas que participaron en la movilización para impedir que los sospechosos lograran huir.

La persecución terminó con la detención de dos hombres, mientras que un tercer involucrado consiguió escapar y hasta el momento continúa prófugo.

¿Quiénes son los detenidos por el robo en la gasolinera?

Las autoridades identificaron a los detenidos como Cristofer “N”, de 21 años, y Víctor “N”, de 29 años, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De acuerdo con los reportes preliminares, durante la revisión les encontraron parte del dinero y algunos objetos que presuntamente habían sido robados minutos antes en la gasolinera.

Ahora serán las autoridades ministeriales quienes determinen su situación jurídica e investiguen si ambos sujetos estarían relacionados con otros delitos cometidos en la región. Mientras tanto, continúan las labores para localizar al tercer implicado que logró escapar durante la persecución.

Autoridades del Estado de México ya trabajan en la identificación del hombre a través de las cámaras de videovigilancia y otros datos recabados durante el operativo.