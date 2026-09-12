Se lo robaron en Tultitlán y escaparon a CDMX; caen tres por hurto de vehículo con violencia

La coordinación entre autoridades del Estado de México y la Ciudad de México permitió localizar un automóvil presuntamente relacionado con robo violento y detener a tres personas que podrían estar vinculadas con el caso que ocurrió el pasado 9 de junio en la colonia El Tesoro, en el municipio de Tultitlán.

Tras recibir la denuncia, personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), comenzó a revisar las imágenes captadas por la red estatal de cámaras de videovigilancia.

Siguieron el rastro del vehículo

El informe de las autoridades indica que, a través del monitoreo del C5, los operadores identificaron parte del recorrido del vehículo, que fue observado mientras avanzaba por calles de Tultitlán en dirección a la Ciudad de México.

Se compartió la información con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, por lo que ambas instituciones mantuvieron comunicación para seguir los movimientos del automóvil y determinar el área en la que se desplazaba.

Las labores de investigación permitieron que elementos de la SSC y de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) ubicaran al vehículo señalado en calles de la Alcaldía Azcapotzalco.

El @C5Edomex en coordinación con autoridades de la @SSC_CDMX, aseguraron en Azcapotzalco un vehículo posiblemente relacionado con el delito de robo de vehículo con violencia, ilícito ocurrido en el municipio de Tultitlán; en la acción, un hombre y dos mujeres fueron detenidas por… pic.twitter.com/LnzAk2jyx2 — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) September 12, 2026

"El C5Edomex, en coordinación con las autoridades de la SSCCDMX, aseguraron en Azcapotzalco un vehículo posiblemente relacionado con el delito de robo de vehículo con violencia, ilícito ocurrido en el municipio de Tultitlán; en la acción, un hombre y dos mujeres fueron detenidas por su probable participación en el hecho", escribió la Secretaría de Seguridad del Estado de México en su cuenta de X.

Tres detenidos por robo violento

Durante la intervención fueron detenidos un hombre y dos mujeres, identificados como Andrés “N”, Mía “N” y Jessica “N”, señalados por las como posibles relacionados con el hecho delictivo.

Las personas detenidas y el automóvil asegurado fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar la situación jurídica de los involucrados.