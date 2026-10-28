¿Qué está pasando con el Popocatépetl? Alertan por posible caída de ceniza volcánica en CDMX; zonas afectadas

¡Atención, capitalinos! La Secretará de Protección Civil advirtió que podrías registrarse caída de ceniza volcánica en algunas zonas de la Ciudad de México debido a la reciente actividad del cráter; te compartido las zonas afectadas y el estado del Popocatépetl.

Las cámaras del CENAPRED capturaron el momento exacto en el que el volcán expulsa una ligera columna de ceniza durante las primeras horas de este miércoles.

Zonas afectadas por posible caída de ceniza en CDMX este miércoles

En caso de caída de ceniza del volcán Popocatépetl se desplazaría en el suroriente y oriente de la Ciudad de México, por lo que las siguientes alcaldías podrían verse afectadas:

Alcaldías del Suroriente:



Milpa Alta.

Tláhuac.

Xochimilco.

Alcaldías del Oriente:



Iztapalapa.

Iztacalco.

Venustiano Carranza.

Ante la advertencia de las autoridades capitalinas, se recomienda a las y los ciudadanos mantenerse informados en los canales oficiales de la institución.

¡Buenos días! De acuerdo con el reporte del volcán #Popocatépetl, en caso de emisión de #ceniza, la pluma se dispersaría hacia el Nor-Noroeste, con posible caída de ceniza en el suroriente y oriente de la Ciudad de México. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/3GPCybRG53 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 28, 2026

¿En qué fase está el Semáforo de Alerta del Popocatépetl?

El Volcán Popocatépetl se encuentra en "Amarillo Fase 2", manteniendo una actividad baja y estable, según el informe de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

El Semáforo de Alerta Volcánica en "Amarillo Fase 2" significa que el Popocatépetl muestra un incremento de actividad; sin embargo, no requiere una evacuación inmediata.

¿Cómo protegerse ante la caída de ceniza volcánica en CDMX?

En caso de la caída de ceniza en algunas zonas de la Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Morelos y Guerrero, te compartimos algunas recomendaciones clave para protegerte.

