¡Empieza el año escolar! Lo que dice el calendario de la SEP sobre el inicio del ciclo 2026-2027 y los primeros días festivos

¡Ya casi empieza el año escolar! La fecha para el regreso a clases está más cerca que nunca y los padres de familia ya comienzan a hacerse preguntas sobre el nuevo calendario de la Secretaría de Educación Pública, SEP, 2026-2027 y los días importantes.

Te decimos qué día regresan a clases los niños, qué días serán festivos y las fechas de los viernes de consejo técnico de este 2026.

¿Cuándo regresan a clases los niños?

El regreso oficial a los salones para los pequeños de educación básica en México será el día lunes 31 de agosto.

Millones de alumnos darán inicio a sus actividades académicas bajo las reglas del calendario 2026-2027 de la SEP.

Puentes y días festivos para este 2026 según el calendario de la SEP

Septiembre: El primer día de descanso oficial del ciclo será el miércoles 16 de septiembre por la conmemoración del Aniversario del Inicio de la Independencia de México .



El primer día de descanso oficial del ciclo será el por la . Octubre: Durante este mes no habrá días festivos oficiales ni suspensión de labores por conmemoraciones.



Durante este mes ni suspensión de labores por conmemoraciones. Noviembre: Habrá dos suspensiones de clases:

Lunes 2 de noviembre: Por la tradición del Día de Muertos .

Lunes 16 de noviembre: En conmemoración del Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana , recorrido del 20 de noviembre.



Habrá dos suspensiones de clases: Por la tradición del . En conmemoración del , recorrido del 20 de noviembre. Diciembre: No hay días festivos

¡El regreso a #clases golpea el bolsillo de los mexicanos!



Este 2026, el equipamiento básico por estudiante supera los 12 mil 400 pesos, representando un incremento del 13.8% respecto al año pasado.



De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la lista de útiles… pic.twitter.com/F8RuLH6nos — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026

¿Cuándo son las vacaciones de invierno 2026?

El periodo de vacaciones de invierno empezará el lunes 21 de diciembre y terminará el miércoles 6 de enero de 2027, regresando a clases normales tras las festividades navideñas.

Viernes de Consejo Técnico este 2026

Los viernes de Consejo Técnico idican la suspensión de clases únicamente para los alumnos, pues los maestros acuden a capacitación y planeación:



Septiembre: Viernes 25 de septiembre.

Viernes 25 de septiembre. Octubre: Viernes 30 de octubre.

Viernes 30 de octubre. Noviembre: Viernes 27 de noviembre.

Viernes 27 de noviembre. Diciembre: Por el inicio del periodo de vacaciones de invierno, este mes no tendrá sesión de Consejo Técnico Escolar.

¿Cuándo es la entrega de calificaciones?

El viernes 13 de noviembre los maestros harán la descarga de calificaciones y el registro formal de las evaluaciones de los alumnos.

La comunicación y entrega oficial de los boletas y resultados del primer periodo de evaluación se llevará a cabo del lunes 23 al jueves 26 de noviembre.