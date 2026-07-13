¡Es oficial! La SEP confirma la fecha exacta del inicio de clases para el ciclo escolar 2026-2027

Fue este lunes 13 de julio de 2026 que el mismo titular de la Secretaría de Educación Pública, SEP, Mario Delgado, confirmó la fecha exacta en la que será el inicio de clases para todos los niños en México.

¿Qué fecha comenzará el ciclo escolar 2026-2027? ¿Ya hay calendario oficial de la SEP?

¿Las vacaciones ya tienen fecha de final?



La SEP dio a conocer el anteproyecto del calendario escolar 2026-2027 y ya hay una fecha prevista para volver a las aulas.



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¿Cuándo acaban las clases?

De acuerdo a lo que ya estaba previsto en el calendario escolar 2025-2026, las escuelas terminarían actividades de forma oficial el día miércoles 15 de julio.

A pesar de que así lo declara el calendario, varias escuelas de distintos estados salieron antes de esta fecha por diferentes razones como son: el clima extremo, fechas mundialistas o simplemente porque así lo declaró el titular de Educación Pública del estado.

Debido a que cada estado depende de lo que diga su secretaría, esto sí es posible, aunque se espera que la mayoría SÍ entre al siguiente ciclo en la fecha dada por la SEP.

¿Cuándo es el regreso a clases para el ciclo 2026-2027?

Según lo dicho este lunes por Mario Delgado, el inicio de clases para el ciclo 2026-2027, hasta ahora, será el día lunes 31 de agosto de 2026.

La declaración se dio en medio del cierre del ciclo 2025-2026, donde se habló del plan que se espera para el próximo año escolar que llegará en un mes y medio.

Nuevo calendario 2026-2027

Respecto al nuevo calendario completo para el próximo ciclo, no se dio ninguna declaración, pues dicha agenda todavía no está publicada, a pesar de que han circulado versiones de un precalendario, este todavía no es oficial.

Se espera que, tras la planeación, las autoridades publiquen las fechas oficiales, aunque todavía no hay un día exacto en el que puedas consultar el ciclo escolar 2026-2027.

¿Cuánto van a durar las vacaciones de verano?

Aunque muchos salieron antes del 15 de julio, los que sí salieron en esa fecha tendrán alrededor de un mes y dieciséis días, es decir, 47 días en total.

El caso de Nikte, una niña de 7 años hallada sola en la alcaldía Álvaro Obregón, dio un giro.



Aunque inicialmente se habló de un presunto abandono, reportes recientes indican que habría sido un extravío y que la menor ya fue entregada a su madre tras las investigaciones de las… pic.twitter.com/bskNKAHCWI — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 13, 2026

Maestros regresan una semana antes

Con el anuncio de la fecha de regreso, Mario Delgado comentó que los maestros regresarán a trabajar una semana antes del 31 de agosto. Esto sería con el propósito de planear las primeras clases del nuevo año de los pequeños.