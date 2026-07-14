Boletas de calificaciones SEP 2026: ¿A partir de qué fecha se pueden consultar y descargar?

Este miércoles 15 de julio se llevará a cabo el fin del ciclo escolar 2025- 2026 en todas las escuelas de México, lo que lleva a los padres de familia a la duda de cómo comenzarán a consultarse las boletas de calificaciones de la Secretaría de Educación Pública, SEP, este fin de clases.

¿Cuándo se entregarán, cómo puedes consultarlas y descargarlas?

¿Cuándo es la entrega de boletas de la SEP?

Según el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar actual, las fechas establecidas para la entrega de boletas de calificaciones a madres y padres de familia será los días martes 14 de julio y miércoles 15 de julio.

Estas fechas serían las últimas registradas en el programa y con ello terminarían oficialmente las actividades escolares para todos los niños de México.

¿Cómo descargar las boletas de calificaciones del ciclo escolar 2025-2026? El paso a paso

El proceso se puede hacer a nivel nacional en el portal oficial de la SEP, este se hace así:



Ingresa al portal del SIGED: Entra al sitio web oficial del Sistema de Información y Gestión Educativa en siged.sep.gob.mx/SIGED/ Accede al apartado: Haz clic en la opción que dice "Alumnado". Introduce los datos: Ingresa la CURP del estudiante. Inicia la búsqueda: Haz clic en el botón de "Buscar".

¿Cuándo suben calificaciones del tercer trimetre 2026?

Las instituciones educativas y los maestros ya hicieron el registro y la carga de calificaciones en los sistemas de la SEP el viernes 3 de julio, esto de acuerdo al mismo calendario.

Por esto, los datos del tercer trimestre ya fueron evaluados y publicados por los que realizaron el proceso.

#OFICIAL | 🗣️ Ya reveló la SEP el día de la entrega de boletas para los estudiantes de Aguascalientes. Aquí los detalles. 👇📚https://t.co/yTrIh2S3bx — TV Azteca Ags (@AztecaAgs) July 13, 2026

¿Cómo descargar e imprimir la boleta de calificaciones oficiales de la SEP en PDF?

Si quieres descargar la boleta oficial de calificaciones de tu hijo, emitida por la SEP, necesitas solo dos requisitos: El CURP, Clave Única de Registro de Población, del alumno y la CCT, Clave del Centro de Trabajo o clave de la escuela, requerida especialmente en los portales estatales o el de la Ciudad de México.

Los pasos para obtenerla en PDF son:

Ingresar a SIGED, de la misma forma que se comentó anteriormente, dar click derecho e imprimir los resultados.

Igualmente puedes ingresar al portal de la SEP de tu estado y solicitar la boleta, donde también podrás imprimirla.

¿Qué requisitos necesito para ver las calificaciones por internet?

Si solo quieres ver las calificaciones, el único requisito que necesitas es la Clave Única de Registro de Población, CURP, de tu hijo.

Si no te lo sabes, puedes concultarlo en el sitio web del gobierno de méxico https://www.gob.mx/curp/.