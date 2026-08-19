Regreso a clases sin megapuentes: estos son los días de descanso en septiembre según calendario SEP

El regreso a clases está a la vuelta de la esquina para los más de 20 millones de estudiantes de todos los niveles. Sin embargo, el nuevo ciclo escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla menos megapuentes, empezando desde septiembre.

La fecha del nuevo año escolar está estipulada para empezar el próximo lunes 31 de agosto. A partir de ahí, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán 185 días efectivos de clases, lo que en teoría significa menos descansos a comparacion del ciclo 2025-2026.

Clases SEP: ¿Cuántos días de descanso habrá en septiembre?

Para el mes de septiembre, el calendario oficial de la SEP no contempla ningún megapuente, por lo que los alumnos solo gozarán de dos días de descansos obligatorios en todo el mes, además de los fines de semana.

En realidad, el primer puente largo llegará hasta noviembre de 2026. Pero antes, solo habrá un día de suspensión de actividades, además de dos viernes correspondientes al Consejo Técnico Escolar; ¿en qué fechas caerán?



Miércoles 16 de septiembre: Se conmemora el inicio de la independencia de México, y está marcado como día de descanso obligatorio, según la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Y aunque el 15 de septiembre no está contemplado como día de suspensión de clases en el calendario escolar, en algunas escuelas se realizan actividades relacionadas con el Grito de Independencia para recordar el inicio de la lucha armada.



Viernes 25 de septiembre: Se suspenden actividades por la primera sesión del Consejo Técnico Escolar.

¿Habrá clases el lunes 7 de septiembre?

En el calendario escolar aparece marcado el lunes 7 de septiembre como jornada de concientización sobre el abuso sexual y el maltrato infantil, por lo que algunos padres de familia se preguntan si habrá clases ese día.

La respuesta es sí. Esta fecha no está marcada como un día de suspensión de actividades escolares, pues se realiza en todas las escuelas de educación básica de México con el objetivo de promover entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.