Pensión Bienestar Adultos Mayores y Mujeres Bienestar para noviembre-diciembre 2026: Calendario oficial de pagos por letra del 3 al 27 de noviembre

Ya hay fechas confirmadas para el depósito de los programas sociales correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de 2026. La Secretaría de Bienestar publicó el calendario oficial para la entrega de los apoyos de la Pensión para Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad y Madres Trabajadoras. Como ya es costumbre, los pagos se realizan de forma directa a la Tarjeta del Bienestar según la letra inicial de tu primer apellido.

Estas son las fechas exactas para que sepas qué día te cae.

Cuándo depositan la Pensión Bienestar noviembre-diciembre 2026

Los pagos darán inicio la primera semana de noviembre y se irán distribuyendo de forma gradual según la letra de tu apellido:

Letra A: Martes 3 de noviembre

Martes 3 de noviembre Letra B: Miércoles 4 de noviembre

Miércoles 4 de noviembre Letra C: Jueves 5 y viernes 6 de noviembre

Jueves 5 y viernes 6 de noviembre Letras D, E, F: Lunes 9 de noviembre

Lunes 9 de noviembre Letra G: Martes 10 y miércoles 11 de noviembre

💳 ¡Las #PensionesBienestar inician sus pagos en noviembre!



🗓️ Checa cuándo tendrás tu depósito si recibes la #PensiónMujeresBienestar, #PensiónAdultosMayores, #PensiónDiscapacidad o el Programa de #MujeresTrabajadoras.#SembrandoVida realizará su pago el día 11. 🌱 pic.twitter.com/4KRl1kN5A9 — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) October 26, 2026

Calendario de pagos de la segunda semana de noviembre

Para mediados del mes, la entrega de recursos continuará con el siguiente grupo de letras:

Letras H, I, J, K: Jueves 12 de noviembre

Jueves 12 de noviembre Letra L: Viernes 13 de noviembre

Viernes 13 de noviembre Letra M: Martes 17 y miércoles 18 de noviembre

Martes 17 y miércoles 18 de noviembre Letras N, Ñ, O: Jueves 19 de noviembre

Jueves 19 de noviembre Letras P, Q: Viernes 20 de noviembre

Fechas de depósito para las últimas letras del apellido

El cierre de la dsitribución de apoyos para la segunda mitad de noviembre queda programado de la siguiente manera:

Letra R: Lunes 23 y martes 24 de noviembre

Lunes 23 y martes 24 de noviembre Letra S: Miércoles 25 de noviembre

Miércoles 25 de noviembre Letras T, U, V: Jueves 26 de noviembre

Jueves 26 de noviembre Letras W, X, Y, Z: Viernes 27 de noviembre

Cuándo pagan el apoyo del programa Sembrando Vida

Para quienes forman parte del programa Sembrando Vida, las autoridades informaron que la dispersión de los recursos para los sembradores se realizará de forma directa el día miércoles 11 de noviembre.

Puedes consultar tu saldo llamando a la línea telefónica del Banco del Bienestar o a través de su aplicación móvil antes de acudir al cajero. No es necesario ir el mismo día del depósito, pues el dinero se queda guardado en tu tarjeta.