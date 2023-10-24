¿Por qué no hay clases el 27 de octubre? Esto dice la SEP

Los estudiantes de educación básica en México tendrán un descanso el próximo viernes 27 de octubre, fecha en a que no habrá clases, de acuerdo con el calendario SEP.

Este día de asueto también será una oportunidad para que las familias puedan pasar tiempo juntos y donde podrán salir a pasear, ir al cine, jugar o simplemente disfrutar de la compañía de los demás.

¿Por qué no hay clases el 27 de octubre para estudiantes de educación básica?

Este día de asueto se debe a la celebración de la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), que se lleva a cabo el último viernes de cada mes en las escuelas de educación básica.

En estas reuniones, los docentes y directivos de los centros educativos se reúnen para analizar estrategias de educación, abordar problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de los alumnos. Además, también habrá un taller intensivo para la formación continúa de docentes.

Aunque los estudiantes no tendrán clases, el personal docente y administrativo sí deberán asistir a la reunión del CTE. Este día de descanso será un buen momento para que los estudiantes y sus familias puedan disfrutar de un fin de semana largo.

El próximo 27 de octubre no habrá clases para los estudiantes de educación básica, esto de acuerdo con el calendario SEP para el ciclo escolar 2023-2024.|SEP

¿Qué es la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE)?

La Junta de Consejo Técnico es una oportunidad para que los docentes y directivos de las escuelas de educación básica puedan reflexionar sobre su práctica educativa y mejorarla.

También es una oportunidad para que los docentes se actualicen y formen en nuevas metodologías y estrategias de enseñanza. Para los estudiantes, este día de descanso será una oportunidad para relajarse y descansar después de semanas de estudio.

¿Cuando no hay clases en noviembre 2023?

Los estudiantes de educación básica en México tendrán un megapuente de cuatro días del 18 al 21 de noviembre, debido a las labores de descarga administrativa y al 113 aniversario de la Revolución Mexicana.

El lunes 20 de noviembre no habrá clases, ya que se conmemora el Día de la Revolución Mexicana, un feriado oficial en México. Además, el viernes 24 de noviembre tampoco habrá clases, porque se llevará a cabo la Junta de CTE.

