No solo habrá ambiente frío: En estos estados el calor llegará hasta los 40 °C hoy lunes 12 de octubre

Mientras en algunas zonas del norte y centro del país se alistan para las bajas temperaturas, en otros estados el calor extremo va a azotar con un termómetro de hasta 40° C.

Este lunes 12 de octubre se espera un día caluroso en más de diez estados de la República Mexicana.

Esta es la lista de estados donde se sentirá con más fuerza el sol durante la tarde este lunes.

Calor intenso de hasta 40 °C hoy

El sureste mexicano vivirá un día caluroso durante este inicio de semana. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas máximas estarán entre los 35 y 40 °C en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El calor seguirá sintiéndose a lo largo de la tarde en estas zonas costeras.

Hoy se esperan #Temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en la #PenínsulaDeYucatán. Más información, en el gráfico pic.twitter.com/k4kPqelDM3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2026

Estados del norte y sur que registrarán de 30 a 35 °C

En otra franja del país, el ambiente caluroso tendrá valores de 30° a 35° C. Esta condición afectará a estados del norte, noreste, sur y litoral del Golfo, incluyendo a Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Contraste del clima en México durante este lunes

Este lunes 12 de octubre tiene un contraste en el clima. Mientras el noroeste y las zonas altas resienten el viento y el descenso de temperatura asociado al Frente Frío Número 2, las regiones costeras y del sur siguen bajo el dominio de masas de aire cálido que mantienen el ambiente caluroso.

Recomendaciones para protegerte del ambiente caluroso

Ante las elevadas temperaturas previstas para la tarde, las autoridades recomiendan tomar agua de manera constante, usar ropa ligera de colores claros y aplicar bloqueador solar.

También se sugiere prestar especial atención a adultos mayores y menores de edad para prevenir cuadros de deshidratación.

Precauciones con el golpe de calor en horas pico

Entre las 11:00 y las 16:00 horas se concentran los niveles más altos de radiación. Si realizas actividades al aire libre en los estados mencionados, procura hacer pausas bajo la sombra y no dejar a personas o mascotas dentro de vehículos estacionados con las ventanas cerradas y así evitar un golpe de calor.