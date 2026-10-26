Estos son los estados de México donde sí habrá cambio de horario el 1 de noviembre de 2026

Los habitantes de todo Baja California y de municipios específicos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas sí deberán aplicar el cambio de horario desde el domingo 1 de noviembre de 2026.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj en la frontera norte?

El ajuste consiste en atrasar el reloj una hora y comenzará a las 2:00 horas, momento en que los relojes regresarán a la 1:00 de la madrugada. La medida corresponde al fin del horario de verano en la franja fronteriza norte de México.

¿En qué municipios y estados aplica el cambio de horario el 1 de noviembre de 2026?

La Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos establece que el ajuste abarca todo Baja California y 30 municipios de cuatro entidades del norte del país.

Baja California: aplica en todos los municipios del estado: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe.

aplica en todos los municipios del estado: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín y San Felipe. Chihuahua: Juárez, Janos, Ascensión, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides.

Juárez, Janos, Ascensión, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides. Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León : sólo el municipio de Anáhuac.

: sólo el municipio de Anáhuac. Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

¿Qué pasa con el horario en el resto del país?

Las personas que vivan en las zonas incluidas deberán atrasar una hora el reloj a las 2:00 de la madrugada del domingo 1 de noviembre.

Las autoridades recomiendan realizar el ajuste antes de dormir la noche del sábado 31 de octubre para así iniciar el domingo con la nueva hora fronteriza. Cabe recordar que el horario de verano en dicha región inicia el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre de cada año, de acuerdo con la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe recordar que el cambio no afectará a quienes residen en el resto del país. Ciudades como Guadalajara, Puebla, Toluca, Mérida, CDMX, Oaxaca y Monterrey (con la excepción de Anáhuac) continuarán operando bajo el mismo horario.