¿Qué corona utilizará Camila Parker durante la coronación del Rey Carlos III?

A siete meses de la muerte de la Reina Isabel II, los ojos del mundo estarán puestos en el Palacio de Buckingham, quien prepara la coronación del Rey Carlos III el próximo sábado 6 de mayo; el acontecimiento pasará a la historia luego del largo periodo que duró en el trono la “reina de Europa”; sin embargo, otro dato que llama la atención es la corona que utilizará Camila Parker durante ese día.

En los recientes días, la casa real británica explicó que la Reina Consorte Camila recibirá la corona de la reina María de Teck durante la coronación del Rey Carlos III, la noticia tomó por sorpresa a los ciudadanos británicos, ya que la sacaron de la Torre de Londres, en donde exhiben diversas joyas reales y en la mayoría de los casos no vuelven a utilizarse por la realeza.

¿Así es la corona utilizará Camila Parker?

¡Majestuosa! Con diamantes incrustados y un color lila que representa el color de la realeza como símbolo de poder y riqueza, la corona que utilizará Camila Parker fue fabricada por la histórica joyería Garrard’s, misma que trabaja para la familia británica en la elaboración de productos de alta gama-

La corona de la Reina Consorte está sufriendo algunas cambios tras la muerte de Isabel II el pasado 8 de septiembre del 2022, se estima que han renovado los diamantes Cullinan III, IV y V que eran usados anteriormente por la realeza británica, otro de los cambios es que sustituirán al diamante Koh-I-Noor por la polémica que surgió con la India y Afganistán al considerarle un símbolo colonizador de Inglaterra.

“La corona será renovada con los diamantes Cullinan III, IV y V, pertenecientes a la colección personal de la reina Isabel II y usados por la difunta monarca como broches durante muchos años (...) Además, cuatro de los ocho arcos removibles de la corona se quitarán para dar una impresión diferente a cuando fue llevada por la reina María en la coronación de 1911”, explica la Casa Real británica.

¡Todo listo para la coronación del Rey Carlos III! Esta es la corona que utilizará Camila Parker|Sitio oficial Royal Collection Trust

¿Cuánto vale la corona que usará Camila Parker?

A 11 días de que se lleve a cabo la coronación del Rey Carlos III y de Camila Parker, las especulaciones sobre todos los preparativos que habrá en el evento no se detienen; algunos seguidores de la realeza británica se cuestionaron cuál es el precio de la corona que utilizará Parker, a pesar de que no hay informes oficiales, los expertos en joyería de alta gama estiman que está valuada en 50 millones de dólares, aproximadamente, 905 millones 252 mil 450 pesos mexicano.

Queen Mary’s Crown has been removed from display at the Tower of London for modification work ahead of the Coronation, where it will be worn by The Queen Consort.



Find out more ⬇️ — The Royal Family (@RoyalFamily) February 14, 2023

Por primera vez una reina repetirá una corona

Camila Parker Bowles recibirá la corona de la reina María de Teck, misma que utilizó la bisabuela del Rey Carlos III cuando Jorge V fue coronado, por esta razón, será la primera vez que la reina consorte elige una corona que ya existía en lugar de crear una nueva, por esta razón la Casa Real argumentó que se trata de sostenibilidad y eficiencia.

A pesar de lo idéntico que puede parecer, la corona de Camila Parker será distinta en algunos aspectos a la de Isabel II, pues hasta donde ha informado le quitarán cuatro de los ocho arcos removibles que tiene la corona, para así hacer que tenga un aspecto diferente.

