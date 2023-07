“También soy víctima”, asegura camillero por niña atrapada en elevador

A través de un video difundido por trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Playa del Carmen, Quintana Roo, Víctor “N”, camillero detenido por el delito de homicidio culposo, tras la muerte de una niña se seis años que fue prensada por un elevador, aseguró ser víctima de lo ocurrido y que es inocente.

El camillero permanece esposado en la cama del hospital en donde se encuentra y fue el encargado de trasladar a la menor que perdió la vida en un incidente relacionado con una falla en el ascensor de la Unidad Zona 18 del municipio de Solidaridad.

En el video se ve al camillero hospitalizado, explicando a sus compañeros la posibilidad de aceptar la culpa siempre y cuando se realice una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades involucradas, ya que según él “todos sabemos quienes son los responsables”.

Víctor “N” asegura que la muerte de la niña no fue causada por un error de su parte. Sin embargo, sus colegas lo instan a no asumir la culpa y defender su inocencia.

“A mí no me importa aceptar una culpa que no es mía, porque también fui víctima. Quedé encerrado y tuve que salir por un agujero complicado. Incluso intenté rescatar a la bebé, hice todo lo que pude, porque al fin y al cabo, también soy padre y la niña tenía la edad de mi hijo menor”, declara el camillero llorando ante sus compañeros.

Camillero exige que se investigue responsabilidad

Víctor “N” dijo que aceptaría cualquier acuerdo que le hagan, siempre y cuando la otra parte firme un documento en el que se comprometan a presentar una denuncia ante la Fiscalía.

“Que venga quien tenga que venir, que me diga ‘sabes que Víctor, yo te propongo esto’, ok, le acepto lo que él quiera, pero que me firme donde en automático vamos a meter la denuncia en la Fiscalía contra quien resulte responsable”, planteó.

En el video, sus compañeros le expresan su apoyo quien continúa hospitalizado en el mismo centro médico donde ocurrió la muerte de la niña Betzabé.

Informó que fue esposado desde la noche anterior, cuando le notificaron que estaba bajo arresto y aunque dijo que no tiene problema en enfrentar a la justicia reitera su exigencia de que se investigue de quién es la responsabilidad.

De acuerdo con su testimonio, él también quedó atrapado en el elevador pero pudo salir por un agujero, incluso dice que intentó salvar a la menor, lo cual no pudo lograr.

“En este momento, me están perjudicando, me están exponiendo, y yo tengo hijos”, advirtió el joven camillero.

Sindicato del IMSS emite posicionamiento sobre la tragedia

Por su parte, Alberto Carlos Hernández Cobos, secretario General de la Sección XXXVI Q. Roo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) emitió una postura sobre la tragedia ocurrida.

Señaló que frente a los lamentables acontecimientos registrados al interior del Hospital General de Zona No. 18 de Playa del Carmen, la Sección XXXVI Quintana Roo, expresa su solidaridad a la familia de la menor fallecida en uno de los elevadores.

Dijo que desde el primer momento, la Sección XXXVI del SNTSS se hizo presente en el lugar de los hechos para brindar apoyo a la base trabajadora.

“Solicitamos a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, quien tiene en custodia policial al camillero indebidamente imputado en la carpeta de investigación aperturada con motivo de los lamentables hechos registrados en el interior del HGZ No. 18 de Playa del Carmen, respetar en todo momento los derechos humanos de nuestro compañero el cual se encontraba cumpliendo a cabalidad sus funciones al interior del hospital”, indicó.

Por ello, exigió una investigación a fondo de los hechos con apego a la verdad y que permita fincar responsabilidades.

El Sindicato activó los seguros de responsabilidad civil y profesional administrados para respaldar y proteger al camillero y personal involucrado y reiteró que solicitan la exhaustiva investigación a efecto de que no se repitan tan lamentables acontecimientos.