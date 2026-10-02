Capitán “Sol”, la mano que repartía el dinero en la red criminal de huachicol fiscal

El capitán retirado de la Marina, Miguel Ángel “N”, alias “Sol”, presuntamente manejaba el dinero de una de las redes de huachicol más grandes del país. Supuestamente repartía los millones que ganaban por cada buque con diésel que hacían pasar por las aduanas de Tamaulipas.

Bajo los alias de “NK” y/o “Fantasma”, aparece en la carpeta de investigación, en la que lo señalan como clave en las operaciones que permitieron que, desde abril de 2024, arribaran a México 31 buques con diésel.

Capturado la noche del primero de octubre en Zapopan, Jalisco, se convierte en una pieza crucial para conocer quiénes estaban por encima de él en la red del huachicol de los marinos, porque sus presuntos cómplices, los hermanos Fernando “N” y Manuel Roberto “N”, aseguran que los jefes están en Morena.

El capitán “Sol” era uno de los estrategas de la red y fue recompensado. Amasó una fortuna. El expediente documenta operaciones por casi 80 millones de pesos.

Era un apostador consumado. En casinos de su natal Veracruz y en Ciudad de México hizo pagos por más de 52 millones de pesos. Adquirió ocho propiedades por más de 13 millones de pesos, la mayoría de contado. En 2025 adquirió joyería por más de 400 mil pesos.

