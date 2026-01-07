Un nexo clave: cae exfuncionario vinculado con Genaro García Luna

Eduardo “N”, quien se desempeñó de diciembre de 2008 a agosto de 2013, como comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Readaptación Social (OADPRS), fue detenido. El hombre es señalado por supuestos vínculos con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal.

La captura del exfuncionario de seguridad fue anunciada este miércoles 7 de enero de 2026 por la Fiscalía General de la República (FGR).

¿De qué acusan a Eduardo Enrique “N”?

Eduardo “N” es investigado por su probable participación en los delitos de peculado y delincuencia organizada con la finalidad de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Es acusado de presuntamente participar en la celebración de contratos y simulación de operaciones con recursos públicos del OADPRS.

¿Cómo deja parado a México la sentencia de Genaro García Luna en Nueva York?

Exfuncionario suscribió contratos para cárceles a cargo de Genaro García Luna

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, este hombre posiblemente de manera ilícita suscribió contratos de servicios para diversos Centros Federales de Readaptación Social, que Genaro García Luna tenía a su cargo.

Eduardo “N” fue capturado en Izúcar de Matamoros, Puebla, por policías federales ministeriales.

Suman más personas ligadas a Genaro García Luna

Dentro de este mismo caso relacionado con el ex secretario de Seguridad Pública Federal, en días pasados fueron aprehendidos Jesús “N” y María “N”.

Jesús “N” fue vinculado a proceso por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita, y peculado.

En este caso, la autoridad judicial también dictó prisión preventiva oficiosa, la cual cumple en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México, además de que fijó dos meses de plazo para la investigación complementaria.

Jesús “N”, entre 2013 y 2015, como servidor público, probablemente también participó en la simulación de contratos de adquisición de servicios para extraer recursos de la institución.

Mientras que María “N”, también fue vinculada a proceso por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que se le dictó prisión preventiva en el CEFERESO No. 16 de Morelos.

Probablemente, formaba parte del círculo cercano de Genaro García Luna, quien le otorgó amplio poder para realizar diferentes actividades para los objetivos ilícitos que encabezaba el funcionario federal.

