Cae en Morelos otro excolaborador de García Luna ¿de qué lo acusan?

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la detención de Jesús "N", quien sería un excolaborador del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, preso en Estados Unidos.

Al detenido se le señala por su probable participación en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

De acuerdo con la FGR, Jesús "N" fue detenido en Cuernavaca, Morelos, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

En seguimiento a trabajos de inteligencia, agentes de la #FGR cumplimentaron orden de aprehensión contra Jesús “N”, por su probable participación en la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. 1/3 pic.twitter.com/gYhWVG4Glu — FGR México (@FGRMexico) December 27, 2025

FGR informó de la detención de hombre cercano a García Luna

La dependencia informó que en seguimiento a trabajos de inteligencia, agentes de la FGR llevaron a cabo una orden de aprehensión en contra de Jesús “N”, por su probable participación en la comisión de los delitos referidos.

De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), esta persona, entre 2013 y 2015, habría simulado contratos de adquisición de servicios para saquear recursos de un órgano administrativo de la administración pública federal.

Lo anterior con la finalidad de canalizar dichos recursos ilícitos a empresas aparentemente controladas por otro exservidor público.

El sujeto fue detenido en Cuernavaca, Morelos, por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, quienes han mantenido coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Al hombre, le fueron leídos sus derechos constitucionales para posteriormente ser trasladado para su certificación médica, y ser puesto a disposición de una autoridad judicial con sede en el CEFERESO Número 1, en Almoloya de Juárez, a fin de que el Ministerio Público Federal (MPF) solicite audiencia inicial para formularle imputación.

